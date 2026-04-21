Disney Channel kommt ohne Aufpreis zu Disney+

Der Streamingdienst Disney+ erweitert sein Angebot und stellt den Disney Channel ab Mai ohne Aufpreis für Abonnenten bereit.

Laut Unternehmensangaben können Nutzer in Deutschland künftig den Disney Channel direkt über Disney+ abrufen. Die Integration erfolgt ohne zusätzliche Kosten und ergänzt das bestehende Portfolio des Streamingdienstes um ein lineares Programmangebot.

Das Programm richtet sich weiterhin an verschiedene Zielgruppen. Vormittags stehen Inhalte für Vorschulkinder im Fokus, darunter Serien wie „Bluey“ oder „Disney Junior Arielle“. Am Nachmittag folgen Formate für Kinder ab sechs Jahren sowie bekannte Animations- und Abenteuerserien.

Disney Channel erweitert Streaming-Angebot von Disney+

Seit Jahresbeginn zeigt der Sender zudem unter der Marke „MEIN MORGEN“ auch Inhalte für Erwachsene, etwa familienfreundliche Sitcoms. Am Abend umfasst das Programm laut Disney Filme sowie Serienklassiker wie „Modern Family“ oder künftig auch „How I Met Your Mother“ und „Scrubs“.

Der Disney Channel bleibt unabhängig davon weiterhin frei empfangbar über klassische Verbreitungswege wie Kabel, Satellit und OTT. Laut Disney soll die Kombination aus linearem Programm und On-Demand-Inhalten unterschiedliche Nutzungsgewohnheiten bedienen.

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