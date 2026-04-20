Disney plant großen Marvel-Neustart mit Avengers

Ende des Jahres kommt der nächste Avengers-Film in die Kinos und es soll der ganz große Neustart für das Marvel Cinematic Universe (MCU) werden. Und bei den Marvel Studios will man die letzten Jahre scheinbar auch eher vergessen.

Kurz vor dem Start von Doomsday, wie der nächste Film der Reihe heißen wird, bringt man nämlich noch einmal Endgame ins Kino. Und das nicht (nur), um wieder die Nummer 1 vor Avatar zu sein, sondern auch mit ganz neuen Filmszenen.

In der neuen Version von Endgame wird es Szenen zu sehe geben, welche die Grundlage für Doomsday legen. Details wollte man laut Deadline nicht nennen, aber es wäre gut möglich, dass man die vielen Marvel-Inhalte der letzten Jahre getrost ignorieren und einfach nur nochmal Endgame (und Infinity War) schauen muss.

Im Rahmen der CinemaCon wurde übrigens auch der erste Trailer für Avengers Doomsday gezeigt, Disney hat diesen bisher aber noch nicht öffentlich geteilt.