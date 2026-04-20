Unterhaltung

Disney plant großen Marvel-Neustart mit Avengers

Autor-Bild
Von
Google News
| 2 Kommentare
Captain America Marvel

Ende des Jahres kommt der nächste Avengers-Film in die Kinos und es soll der ganz große Neustart für das Marvel Cinematic Universe (MCU) werden. Und bei den Marvel Studios will man die letzten Jahre scheinbar auch eher vergessen.

Kurz vor dem Start von Doomsday, wie der nächste Film der Reihe heißen wird, bringt man nämlich noch einmal Endgame ins Kino. Und das nicht (nur), um wieder die Nummer 1 vor Avatar zu sein, sondern auch mit ganz neuen Filmszenen.

In der neuen Version von Endgame wird es Szenen zu sehe geben, welche die Grundlage für Doomsday legen. Details wollte man laut Deadline nicht nennen, aber es wäre gut möglich, dass man die vielen Marvel-Inhalte der letzten Jahre getrost ignorieren und einfach nur nochmal Endgame (und Infinity War) schauen muss.

Im Rahmen der CinemaCon wurde übrigens auch der erste Trailer für Avengers Doomsday gezeigt, Disney hat diesen bisher aber noch nicht öffentlich geteilt.

Fitbit Air: Das neue Fitness-Band kommt mit Google-Abo

Google plant eine Alternative für das erfolgreiche Whoop Band und entwickelt seit einer Weile eine eigene Lösung von Fitbit. Wir…

20. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Thomas 🍀
    sagt am

    Marvel ist durch…

    Antworten
  2. Davee 🏆
    sagt am

    Bin ich ja gar kein Fan von, in einen bestehenden Film einzugreifen, um die Geschichte zu ändern… Ganz schwach!

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Disney plant großen Marvel-Neustart mit Avengers
Weitere Neuigkeiten
Netzausbau Greenfield Passau Patriching 594991444 510331406 Credits Abel Mobilfunk Highres
Bundesnetzagentur veröffentlicht App zur Prüfung von Mobilfunkgeschwindigkeit
in Marktgeschehen
Lidl lockt mit Tankgutscheinen: Viel Lärm um wenige Gewinner
in Handel
WhatsApp Plus: Das steckt hinter dem Bezahlmodell
in Dienste
Apple Macbook Pro 2021 Header
Apple verschiebt „große Mac-Upgrades“ intern
in Computer
Die Simpsons: Fans von Ende des Couch Gags überrascht
in Unterhaltung
Nissan Logo Header
Nissan-Chef mit klarer Ansage: „Es ist eine Geschichte des Wachstums“
in Mobilität
Apple plant mit iOS 27 eine Neuerung für den Homescreen
in Firmware und Updates
Fitbit Air: Das neue Fitness-Band kommt mit Google-Abo
in Wearables
Hyundai Ioniq 5 N Line 2024
Hyundai und Kia reagieren auf das größte Problem ihrer Elektroautos
in Mobilität
Marken im Fokus: „Man kauft kein Stellantis-Auto“
in Mobilität