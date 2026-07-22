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EA Sports FC 27: Cover-Enthüllung überrascht bei der Altersfreigabe

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Kurz nach dem Finale der WM 2026 hat EA die Chance genutzt und direkt das Cover für EA Sports FC 27 (oder kurz FC27) enthüllt. In diesem Jahr ist Kylian Mbappé auf dem Cover zu sehen, was aber nicht die große Überraschung ist.

FC27 jetzt erst ab 16 Jahren

Das neue FC27 ist jetzt erst ab 16 Jahren eingestuft, was einige mit Blick auf die neuen EU-Regelungen schon spekuliert haben, aber für die Zielgruppe des Spiels dennoch eine Überraschung ist. Das aktuelle FC26 ist übrigens ab 12 eingestuft.

Grund ist aber nicht, dass der Fußball jetzt wesentlich härter geworden ist, Grund ist das System hinter dem Spiel, mit dem EA richtig viel Geld verdient. Das System der Lootboxen ist quasi Glücksspiel und wurde mit der Zeit immer schlimmer.

Und durch diese Geldgier ist ein Spiel, welches früher mal ab 0 eingestuft wurde, jetzt erst ab 16 und in Zukunft womöglich sogar ab 18. Es gibt übrigens Länder, in denen das FC-Spiel von EA schon länger ab 18 eingestuft ist und auch Länder mit strengeren Glücksspielregeln, in denen die Lootboxen im Spiel verboten sind.

Da das offensichtlich Glücksspiel ist und das Spiel eine junge Zielgruppe anspricht, wäre es angebracht, wenn sowas auch in der EU kommt. Kinder werden sich FC27 weiterhin holen, auch wenn es ab 16 ist, man muss das System streichen.

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