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Disney streicht vorerst 4K und HDR bei Disney+

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Es ist schon wieder passiert, denn Disney hat 4K und HDR bei Disney+ ab sofort in Deutschland deaktiviert. Grund ist mal wieder ein Gerichtsurteil, das ist also keine technische Störung, sondern vermutlich eine Patentverletzung von InterDigital.

Details nennt Disney keine, man hängt das auch nicht an die große Glocke und hofft, dass Nutzer das aktuell einfach akzeptieren. Disney „arbeitet“ laut eigenen Angaben daran, dass 4K und HDR zurückkommen, das ist also kein Dauerzustand.

Man wird als Kunde sicher dagegen vorgehen können, sofern man selbst aktiv wird, rechnet aber nicht mit einem freiwilligen Nachlass von Disney selbst. Mal schauen, wie lange es dauert, mich wundert aber, dass man es wieder hat eskalieren lassen.

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