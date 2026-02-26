Dienste

HDR-Fiasko: Disney+ verärgert gerade viele Nutzer

Erst wurden HDR-Formate wie HDR10+ oder Dolby Vision entfernt und jetzt geht Disney sogar noch einen Schritt weiter und streicht HDR10 bei Disney+. Einfach so, ohne große Ankündigung, der Preis für die Premium-Stufe bleibt aber weiter hoch.

Bisher ist die Lage noch unklar, Disney hat sich nicht dazu geäußert und Nutzer bei Reddit und Co. haben geteilte Meinung. Hier und da wird von einem spürbaren Downgrade berichtet, aber vor allem der weiterhin hohe Preis fällt negativ auf.

Ohne ein Statement von Disney kann man bisher aber nur spekulieren, vielleicht hat es auch rechtliche Gründe (Stichwort: InterDigital) und ist nur temporär, wir wissen es eben nicht. Ich hoffe es jedenfalls, denn HDR ist für mich wichtiger als 4K.

Tim Cook: Es wird eine „große Woche“ für Apple

Am 4. März findet die Apple Experience statt und es war klar, dass man die Medien nicht einfach so einlädt…

26. Februar 2026 | Jetzt lesen →

  1. Kommentatorix 👋
    sagt am

    2023 noch 90 Euro Jahresabo Premium Familie, nun wird auf 170 Euro erhöht. Denen ist nicht mehr zu helfen

    Antworten
  2. Ivan ☀️
    sagt am

    HDR wichtiger als 4K? Warum das denn?

    Antworten
    1. Stefan K. 🔅
      sagt am zu Ivan ⇡

      Mir wäre ein hoher Farb- und Helligkeitsumfang auch lieber als 4K. FHD ist zumindest für mich ausreichend, sofern es sich auf Filme und Serien beschränkt.

      Antworten
    2. DeziByte 🏆
      sagt am zu Ivan ⇡

      Mal blöd gefragt, hast du noch nie Filme in HDR/Dolby Vision gesehen? Allein höherer Kontrast und Farbtiefe und dass leuchtende Dinge auch wirklich leuchten, will ich nicht mehr missen.
      Googel einfach mal HDR vs SDR, da sollte es einigermaßen klar sein.

      Antworten

