HDR-Fiasko: Disney+ verärgert gerade viele Nutzer

Erst wurden HDR-Formate wie HDR10+ oder Dolby Vision entfernt und jetzt geht Disney sogar noch einen Schritt weiter und streicht HDR10 bei Disney+. Einfach so, ohne große Ankündigung, der Preis für die Premium-Stufe bleibt aber weiter hoch.

Bisher ist die Lage noch unklar, Disney hat sich nicht dazu geäußert und Nutzer bei Reddit und Co. haben geteilte Meinung. Hier und da wird von einem spürbaren Downgrade berichtet, aber vor allem der weiterhin hohe Preis fällt negativ auf.

Ohne ein Statement von Disney kann man bisher aber nur spekulieren, vielleicht hat es auch rechtliche Gründe (Stichwort: InterDigital) und ist nur temporär, wir wissen es eben nicht. Ich hoffe es jedenfalls, denn HDR ist für mich wichtiger als 4K.