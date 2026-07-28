Ted Lasso, Supergirl und Champions League: Amazon Prime Video im August
Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (August 2026) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.
Auch im August nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.
Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.
Die Highlights bei Prime Video
Top-Highlights
- STERLING POINT | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1 – Exklusiv verfügbar: ab 5. August 2026
- GLADIATORS – DIE SHOW DER GIGANTEN | PRIME ORIGINAL-SHOW | STAFFEL 1 – Exklusiv verfügbar: ab 6. August 2026
- NOVAK DJOKOVIC: DER WOLF IM WINTER | PRIME ORIGINAL-DOKU – Exklusiv verfügbar: ab 20. August 2026
- BACK TO THE 90s | PRIME ORIGINAL-FILM – Exklusiv verfügbar: ab 21. August 2026
- THE LAST SUNRISE | PRIME ORIGINAL-FILM – Exklusiv verfügbar: ab 26. August 2026
Serien
- Ted Lasso | Staffel 1
ab 1. August 2026
- Kiss X Sis | Staffel 1
ab 1. August 2026
- Blue Miburo | Staffel 2
ab 1. August 2026
- Sledge Hammer | Staffel 2
ab 1. August 2026
- Infinite Stratos | Staffel 2
ab 1. August 2026
- PPV Docuseries | Staffel 14
ab 2. August 2026
- Der Trauerschwindler | Staffel 1
ab 2. August 2026
- Gossip Girl | Staffel 1-6
ab 3. August 2026
- Dan Brown’s The Lost Symbol | Staffel 1
ab 3. August 2026
- FBI | Staffel 1-7
ab 3. August 2026
- Sterling Point | Original | Staffel 1
ab 5. August 2026
- Gladiators – Die Show Der Giganten | Exclusive | Staffel 1
ab 6. August 2026
- Vadhandhi | Original | Staffel 2
ab 7. August 2026
- No One Will Miss Us | Original | Staffel 2
ab 7. August 2026
- Oddbods – Lustige Cartoons für Kinder | Staffel 8
ab 8. August 2026
- Demon Slave – The Chained Soldier | Staffel 2
ab 10. August 2026
- Why Women Kill | Staffel 1-2
ab 10. August 2026
- The Alienist | Staffel 1-2
ab 10. August 2026
- Reacher | Original | Staffel 4
ab 12. August 2026
- Oddbods | Staffel 3
ab 15. August 2026
- The Vampire Diaries | Staffel 1-7
ab 17. August 2026
- Professionals | Staffel 1
ab 17. August 2026
- Station Eleven | Staffel 1
ab 17. August 2026
- Castle Walls | Exclusive | Staffel 1
ab 18. August 2026
- Der Adler – Die Spur Des Verbrechens | Staffel 2
ab 24. August 2026
- Betty La Fea – Die Geschichte geht weiter | Original | Staffel 3
ab 28. August 2026
- Morphle Classics | Staffel 10
ab 29. August 2026
- Arrow | Staffel 1-8
ab 31. August 2026
Filme
- Licorice Pizza
ab 1. August 2026
- The Bad Boy And Me 2 | Exclusive
ab 1. August 2026
- Old
ab 5. August 2026
- Beast Race | Original
ab 7. August 2026
- Turbulence | Exclusive
ab 7. August 2026
- Der Brutalist | Exclusive
ab 10. August 2026
- Oblivion
ab 12. August 2026
- Madame Web
ab 14. August 2026
- Worldbreaker | Exclusive
ab 15. August 2026
- Skyline: Warpath | Exclusive
ab 16. August 2026
- The Retirement Plan | Exclusive
ab 17. August 2026
- Is God Is | Exclusive
ab 19. August 2026
- Novak Djokovic: Der Wolf im Winter | Original
ab 20. August 2026
- Back to the 90s | Original
ab 21. August 2026
- Einladung zum Mord 2: Das Rätsel von Kairo | Exclusive
ab 23. August 2026
- Fack Ju Göhte
ab 23. August 2026
- Fack Ju Göhte 2
ab 23. August 2026
- Fack Ju Göhte 3
ab 23. August 2026
- Cobweb
24. August 2026
- Die Mumie (1999)
25. August 2026
- Die Mumie kehrt zurück
ab 25. August 2026
- Die Mumie – Das Grabmal des Drachenkaisers
ab 25. August 2026
- Die Mumie (2017)
ab 25. August 2026
- The Last Sunrise | Original
ab 26. August 2026
- Protector | Exclusive
ab 26. August 2026
Live
- WNBA: Aces vs. Fever
6. August 2026
- WNBA: Sparks vs. Lynx
7. August 2026
- WNBA: Sparks vs. Liberty
13. August 2026
UEFA Champions League 2026/27
Prime Video überträgt auch in diesem Jahr wieder die Topspiele am Dienstag der Play-Off Runde der UEFA Champions League am 18. und 25. August. Die Auslosung der Partien findet am 3. August statt.
Kaufen und Leihen
- Supergirl
Zum Kaufen: ab 10. August 2026
Zum Leihen: ab 10. August 2026
- Minions & Monster
Zum Kaufen: ab 17. August 2026
Zum Leihen: ab 17. August 2026
- House of the Dragon | Staffel 3
Zum Kaufen: ab 3. August 2026
Zum Leihen: ab 17. August 2026
- Obsession
Zum Kaufen: ab 10. August 2026
Zum Leihen: ab 10. August 2026
- Nürnberg
Zum Kaufen: ab 6. August 2026
Zum Leihen: ab 20. August 2026
- Evil Dead Burn
Zum Kaufen: ab 24. August 2026
Zum Leihen: ab 24. August 2026
- Solo Mio
Zum Kaufen: ab 6. August 2026
Zum Leihen: ab 20. August 2026
- Whistle
Zum Kaufen: ab 7. August 2026
Zum Leihen: ab 20. August 2026
Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.
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