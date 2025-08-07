Dienste

Disney+ und das offizielle Ende der Zahlen

Ich persönlich bin ja ein großer Fan von Zahlen und Statistiken und freue mich über Details in Geschäftszahlen der Unternehmen. In Zeiten des rasanten Wachstums sind die meisten Marken auch immer offen und kommunizieren ihre Zahlen gerne.

Doch wenn die Nachfrage sinkt, wie beim iPhone von Apple, bei der Xbox von Microsoft oder wie jetzt bei Disney+ von Disney, dann rückt der Fokus meist auf den Umsatz und Gewinn und konkrete Zahlen werden dann nicht mehr genannt.

Dazu hat sich jetzt eben auch Disney offiziell entschieden, die aktuelle Zahl mit 128 Millionen Nutzern wird also die letzte Zahl sein, die man genannt hat. Ab sofort gilt es den Umsatz und Gewinn der Sparte zu bewerten, was auch wichtig ist, aber die Kombination aus konkreten Zahlen und Gewinn ist eben meistens aussagekräftiger.

