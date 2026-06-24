Disney wollte den Mega-Deal, aber Apple hatte kein Interesse

Vor ein paar Jahren gab es das Gerücht, dass sich Apple und Disney im Gespräch befinden und Apple zuschlagen könnte. Im Gespräch mit der Financial Times hat Disney-Chef Bob Iger nicht nur verraten, dass er fast Twitter zu einem „guten Preis“ gekauft hätte, sondern es damals tatsächlich offizielle Gespräche mit Apple gab.

Wobei das doch eher von Disney ausging, da gab es intern viele Diskussionen und er ist der Meinung, dass dieser Deal „wirklich transformativ und gleichberechtigt“ gewesen wäre. Die Gespräche führten aber zu keinem Ergebnis, Apple hatte nicht das große Interesse an Disney. Und ich glaube, dass das der richtige Weg war.

Entertainment ist für Apple zwar wichtig, aber Disney, Marvel und Co. neben den ganzen Bereichen von Apple zu managen wäre für Tim Cook vermutlich doch etwas zu viel gewesen. Steve Jobs war übrigens im Aufsichtsrat von Disney, nachdem sie damals Pixar übernahmen. Die beiden Unternehmen haben eine enge Verbindung.

Für Disney wäre das vermutlich ein Mehrwert, Apple reicht es aber aus, wenn man hier und das ein paar Partnerschaften wie Zifferblätter für die Apple Watch auf den Markt bringt. Und Disney bewegt sich in einem Markt mit weniger Gewinnmarge, da ist Apple immer kritisch, daher stellte man vermutlich auch das Autoprojekt ein.

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