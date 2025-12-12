Divinity: Das nächste Spiel von Larian Studios

Es war eines der großen Highlights der Game Awards 2025 und wurde sogar vor dem Event mit einer Statue angeteasert. Larian Studios hat mit „Divinity“ ihr neues Spiel angekündigt und auch wenn es die Reihe bisher schon gab, so wird der neue Teil unabhängig davon sein und soll auch Neulinge für Divinity begeistern.

Spätestens mit Baldur’s Gate 3 dürfte Larian Studios vielen Spielen ein Begriff sein, für mich eines der besten Spiele der letzten Jahre und vielleicht sogar aller Zeiten. Mit dieser Reihe habe ich bisher noch keine Erfahrung gesammelt, aber man hört viel Gutes. Man plant hier übrigens das bisher größte Spiel des Entwicklerstudios.