Gaming

Divinity: Das nächste Spiel von Larian Studios

Autor-Bild
Von
|

Es war eines der großen Highlights der Game Awards 2025 und wurde sogar vor dem Event mit einer Statue angeteasert. Larian Studios hat mit „Divinity“ ihr neues Spiel angekündigt und auch wenn es die Reihe bisher schon gab, so wird der neue Teil unabhängig davon sein und soll auch Neulinge für Divinity begeistern.

Spätestens mit Baldur’s Gate 3 dürfte Larian Studios vielen Spielen ein Begriff sein, für mich eines der besten Spiele der letzten Jahre und vielleicht sogar aller Zeiten. Mit dieser Reihe habe ich bisher noch keine Erfahrung gesammelt, aber man hört viel Gutes. Man plant hier übrigens das bisher größte Spiel des Entwicklerstudios.

Xbox Logo Header 2025

Microsoft kündigt Xbox-Event für Januar 2026 an

Das erste Gaming-Event des Jahres steht fest und Microsoft wird das Jahr wieder mit einer Developer Direct einleiten. Es ist…

12. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Divinity: Das nächste Spiel von Larian Studios
Weitere Neuigkeiten
Xbox Logo Header 2025
Microsoft kündigt Xbox-Event für Januar 2026 an
in Gaming
Tomb Raider: Klassiker von 1996 bekommt ein Remake
in Gaming
Ford Logo Header
Warum sich Ford für Renault statt Volkswagen entschieden hat
in Mobilität
007 First Light
James Bond: Der Bösewicht im 007-Spiel steht fest
in Gaming
Meta Quest 3 Vr Header
Meta mit neuer Strategie für Quest-Headsets
in AR und VR
Apple Studio Display Top
Apple plant großes Update für das Studio Display
in Computer und Co.
1822direkt
1822direkt: Zinserhöhung für das 24-Monats-Festgeld
in Fintech
Xiaomi Yu7 2025 Header
Vor Europa-Start: Xiaomi baut Portfolio mit Elektroautos aus
in Mobilität
Ausweis Perso Header
Digitaler Personalausweis startet Anfang 2027 – Wallet-App soll mehrere Dokumente bündeln
in Gesellschaft
Elektro-Leasing wächst deutlich schneller als der klassische Neuwagenmarkt
in Mobilität