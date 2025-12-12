Microsoft kündigt Xbox-Event für Januar 2026 an

Das erste Gaming-Event des Jahres steht fest und Microsoft wird das Jahr wieder mit einer Developer Direct einleiten. Es ist eine große Ausgabe, so Matt Booty, und man hat zum 25. Jubiläum der Xbox für 2026 einige Neuheiten in Entwicklung.

Playground Games wird auf dem Event vertreten sein, sie dürften Fable und das nächste Horizon-Spiel näher beleuchten, aber es wird auch nicht alles in dieses Event passen, so Matt Booty, die Xbox Studios haben zu viel für 2026 geplant.

Die kommende Xbox werden wir dort vermutlich nicht sehen, auch wenn ich 2026 fest mit ersten technischen Details und Entwicklerkits rechne. Diese Ankündigung dürfte man sich aber, wie in der Vergangenheit, für das Event im Juni aufheben.