DJI stellt kompakte 2-kWh-Powerstation mit 2000 W vor

Der Hersteller DJI bringt mit der Power Auro 2000 Elite eine kompakte 2-kWh-Powerstation für 1.099 Euro auf den Markt.

Das neue Modell ist ab dem 28. Oktober 2026 erhältlich und kombiniert erstmals bei DJI ein Autoladegerät mit einem MPPT-Solarladeregler. Gegenüber der DJI Power 2000 fällt das Gehäuse laut Hersteller 24 Prozent kleiner aus. Das Gewicht liegt bei rund 19 kg und damit mehr als 2,5 kg niedriger.

DJI Power Auro 2000 Elite: Fünf Ladewege integriert

Die Powerstation liefert dauerhaft bis zu 2000 W über einen reinen Sinuswechselrichter. Ausgewählte Verbraucher mit etwa 2200 W Nennleistung sollen ebenfalls funktionieren. Sämtliche Anschlüsse befinden sich auf einer Gehäuseseite.

Für die Energieversorgung stehen fünf Möglichkeiten bereit:

Netzstrom: Bis zu 2000 W, 80 Prozent Ladestand nach 60 Minuten

Autobatterie: Vollständige Ladung innerhalb von vier Stunden

Solarenergie: Bis zu 1200 W über zwei SDC-Anschlüsse, vollständige Ladung in etwa 2,7 Stunden

Solar und Autobatterie: Jeweils bis zu 600 W gleichzeitig

Hybridladen: Netzstrom kombiniert mit Solar oder Autobatterie, insgesamt bis zu 2000 W

Hinzu kommen ein ausziehbares USB-C-Kabel mit 140 W sowie zwei SDC-Anschlüsse. Über passende Adapter lassen sich unter anderem DJI-Drohnenakkus mit bis zu 240 W schnellladen.

Erweiterbarer Speicher und Notstromfunktion

DJI setzt auf LFP-Akkuzellen, die nach Herstellerangaben nach 6000 Ladezyklen noch über 70 Prozent ihrer Kapazität behalten sollen. Eine USV-Funktion übernimmt bei Stromausfällen innerhalb von 0,01 Sekunden die Versorgung angeschlossener Geräte.

Mit zusätzlichen Akkus soll die Speicherkapazität künftig auf bis zu 12 kWh wachsen. Auch ein netzgekoppelter Betrieb mit bis zu 800 W ist in ausgewählten Regionen möglich, benötigt allerdings separat erhältliches Zubehör.

Interessant ist vor allem die Integration der verschiedenen Ladefunktionen. Wer unterwegs regelmäßig Solarenergie und Fahrzeugstrom nutzt, benötigt damit weniger separate Komponenten. Das macht die Powerstation gerade für mobile Einsätze zu einer vielseitigen Lösung.

Weitere Informationen gibt es auf der Produktseite bei DJI.

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