Zubehör

Satechi ExtendView: USB4-Adapter für zwei 4K-Monitore

René Hesse
Von

Der Zubehörhersteller Satechi stellt mit dem ExtendView einen USB4-Adapter vor, der zwei externe 4K-Monitore ohne zusätzliche Treiber unterstützt.

Der ExtendView USB4 Dual HDMI Multiport Adapter verbindet kompatible Macs und Windows-Notebooks über ein einziges USB-C-Kabel mit zwei unabhängigen Bildschirmen. Beide HDMI-Ausgänge unterstützen jeweils 4K-Auflösung bei 60 Hertz. Anders als bei DisplayLink-Lösungen ist dafür keine zusätzliche Software erforderlich.

Satechi ExtendView: Anschlüsse und Kompatibilität

Neben den beiden HDMI-Ausgängen bietet der Adapter vier USB-Datenanschlüsse und eine Stromversorgung für das angeschlossene Notebook. Die Verbindung zum Rechner erfolgt über ein fest integriertes USB4-Kabel mit bis zu 40 Gbit/s.

Die wichtigsten technischen Daten:

  • Zwei HDMI-Ausgänge mit jeweils 4K bei 60 Hertz
  • Zwei USB-A- und zwei USB-C-Anschlüsse mit jeweils bis zu 10 Gbit/s
  • USB-C Power Delivery mit bis zu 140 Watt Passthrough-Ladeleistung
  • Aluminiumgehäuse mit Kabelmanagement und LED-Statusanzeige

Allerdings hängt die Unterstützung mehrerer Bildschirme vom verwendeten Rechner ab. Laut Satechi funktionieren zwei unabhängig erweiterte Displays mit kompatiblen Macs ab M3 sowie Windows-Geräten mit USB4. Bei Macs mit M3-Basischip muss dafür der Notebookdeckel geschlossen sein.

Macs mit M1- oder M2-Basischip sowie iPads unterstützen lediglich einen erweiterten Bildschirm. Für zwei externe 4K-Displays benötigt das Hostgerät außerdem USB4 mit 40 Gbit/s. Die maximale Ladeleistung setzt USB Power Delivery 3.1 oder höher bei Netzteil, Kabel und Hostgerät voraus.

Der Adapter unterstützt macOS, Windows und ChromeOS. Satechi nennt eine unverbindliche Preisempfehlung von 119,99 Euro. Das Modell in Space Black soll in Kürze bei Amazon erhältlich sein.

Interessant ist der ExtendView vor allem für Nutzer, die regelmäßig zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen wechseln. Die Kombination aus nativer Bildausgabe, zusätzlichen USB-Anschlüssen und Stromversorgung reduziert den Verkabelungsaufwand, sofern das Notebook die benötigten Funktionen unterstützt.

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