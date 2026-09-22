Fintech

DKB: Bonusaktion für das Kinderkonto ist zurück

René Hesse
Von
Dkb Header

Die Bank DKB reaktiviert ihre Kinderkonto-Aktion und gewährt bis Anfang November einen Bonus von 25 Euro bei Kontoeröffnung.

Die Deutsche Kreditbank AG informiert darüber, dass die Aktion für Kinderkonten erneut angelaufen ist. Im Rahmen des Angebots erhalten Kunden einen Bonus von 25 Euro, wenn sie im Aktionszeitraum ein Kinderkonto inklusive Tagesgeldkonto eröffnen.

Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass neben dem Kinderkonto auch ein Tagesgeldkonto eröffnet wird. Zudem muss mindestens ein Elternteil bereits ein Girokonto bei der DKB besitzen oder dieses vorab einrichten. Die Legitimation erfolgt über Geburtsurkunde oder Ausweisdokumente.

Details zur DKB Kinderkonto-Aktion und Teilnahme

Wichtige Eckdaten der Aktion

  • Aktionszeitraum: 21.09.2026 bis 01.11.2026
  • 25 Euro Bonus im ersten Vertragsmonat
  • Kinderkonto ab Geburt möglich
  • Inklusive kostenfreiem Tagesgeldkonto und Visa Debitkarte

Der Ablauf ist klar strukturiert: Antrag stellen, Identität bestätigen und anschließend den Bonus erhalten. Laut DKB erfolgt die Auszahlung im ersten Monat nach Kontoeröffnung.

Zum DKB u18-Konto →


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