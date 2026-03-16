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DKB lockt mit neuem Startbonus

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Dkb

Die Direktbank DKB startet eine zeitlich begrenzte Bonusaktion für ihre optionale Visa-Kreditkarte.

Die Aktion läuft vom 16. bis zum 30. März 2026 und richtet sich an Neukunden. Wer in diesem Zeitraum eine Visa-Kreditkarte beantragt, erhält laut Unternehmensangaben einen Bonus von 30 Euro, der direkt auf die neue Karte ausgezahlt wird.

Voraussetzung für die Kreditkarte ist ein kostenloses Girokonto bei der Bank. Die Visa-Kreditkarte kostet regulär 2,49 Euro pro Monat. Nach Angaben der Bank kann der Bonus damit rechnerisch die Kosten im ersten Jahr ausgleichen.

DKB Visa-Kreditkarte: Bonusaktion und Voraussetzungen

Um den Bonus zu erhalten, müssen Kunden die Kreditkarte im Aktionszeitraum beantragen und anschließend drei Zahlungen mit jeweils mindestens fünf Euro tätigen. Diese Umsätze müssen bis spätestens 30. April 2026 erfolgen.

Dkb Visa Aktion

Die wichtigsten Bedingungen der Aktion:

Mit der optionalen Visa-Kreditkarte können Kunden weltweit bezahlen und Bargeld an Geldautomaten abheben. Zudem sind laut DKB eine Notfallkarte sowie ein Notfallbargeld-Service enthalten.

Zur DKB Visa →

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