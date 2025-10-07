DKB startet ab sofort SEPA-Echtzeitüberweisungen

Ab dem heutigen 7. Oktober 2025 können Kunden der Deutschen Kreditbank AG (DKB) nicht nur SEPA-Echtzeitüberweisungen empfangen, sondern auch selbst versenden.

Das Geld wird dabei innerhalb weniger Sekunden auf dem Empfängerkonto gutgeschrieben – unabhängig von Tageszeit oder Wochentag. Die Umstellung betrifft alle Girokonten und erfolgt automatisch. Die benötigten App-Updates werden ab sofort verteilt. Auch über FinTS und EBICS können Echtzeitüberweisungen ab heute beauftragt werden.

Echtzeitüberweisungen sind für Einzel- und Terminüberweisungen sowie für Daueraufträge verfügbar. Dabei erfolgt automatisch eine Empfängerprüfung mit anschließender Ergebnisverarbeitung.

Nutzer können individuelle Limits für Echtzeitüberweisungen selbst festlegen. Zudem lassen sich frühere Überweisungen wiederverwenden, entweder über die Überweisungshistorie oder per Klick direkt aus den Umsatzdetails.

DKB: Echtzeitüberweisungen für Privatkunden kostenfrei

Für Geschäftskunden gelten bei Echtzeitüberweisungen die für das Konto vereinbarten Konditionen gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis für Geschäftskunden. Für Privatkunden fallen keine Entgelte für die Echtzeitüberweisungen an.

Im Zuge der Einführung der SEPA-Echtzeitüberweisungen werden auch neue „Bedingungen für Echtzeitüberweisungen“ (PDF) eingeführt und bestehende Regelungen zum Überweisungsverkehr angepasst. Die rechtlich relevanten Vertragsänderungen werden den Kunden über das persönliche Postfach im DKB-Web-Banking oder in der App zugestellt.

Gesetzliche Vorgaben für Echtzeitüberweisungen

Hintergrund der Änderung ist eine gesetzliche Vorgabe, die Banken dazu verpflichtet, Echtzeitüberweisungen ohne Zusatzkosten anzubieten, sofern für normale SEPA-Überweisungen ebenfalls keine Gebühren erhoben werden.

Die Pflicht zur kostenlosen Annahme solcher Überweisungen gilt bereits seit Januar 2025, die Pflicht zur kostenlosen Ausführung folgt zum 9. Oktober 2025. Gleichzeitig wird ab diesem Tag im europäischen Zahlungsverkehr auch die gesetzlich vorgeschriebene Empfängerüberprüfung eingeführt.

Zur DKB →

