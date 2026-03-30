DKB startet Osteraktion für u18-Kinderkonto
Die DKB startet kurz vor Ostern eine befristete Aktion und bietet 25 Euro Bonus für neue u18 Kinderkonten.
Die Aktion läuft vom 30. März bis 13. April 2026 und gilt für die Eröffnung eines Kinderkontos inklusive Tagesgeldkonto. Laut der Bank soll das Angebot Familien beim frühen Umgang mit Geld unterstützen.
Voraussetzung ist die gleichzeitige Eröffnung beider Konten im Aktionszeitraum. Zudem muss mindestens ein Elternteil bereits ein Girokonto bei der DKB führen oder dieses vorab eröffnen.
Details zur DKB Kinderkonto-Aktion im Überblick
Wichtige Eckpunkte:
- 25 Euro Bonus im ersten Vertragsmonat
- Kinderkonto ab Geburt kostenfrei
- Inklusive Tagesgeldkonto und Visa Debitkarte
- Legitimation per Ausweis oder Geburtsurkunde
Die Kontoeröffnung erfolgt online. Nach erfolgreicher Legitimation wird der Bonus laut DKB im ersten Vertragsmonat gutgeschrieben.
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