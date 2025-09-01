DKB startet Prämien-Aktion fürs Girokonto – 100 € Bonus

Die DKB startet vom 1. bis 15. September 2025 eine Aktion für die Neueröffnung von Girokonten mit einer einmaligen Prämie von 100 Euro. Die Teilnahme ist an bestimmte Bedingungen geknüpft, die im Folgenden erläutert werden.

Die Aktion richtet sich an volljährige Personen, die derzeit kein Girokonto bei der DKB führen oder in den letzten 12 Monaten geführt haben. Laut Unternehmensangaben müssen die Interessenten innerhalb des Aktionszeitraums einen vollständigen Kontoantrag stellen.

Die Kontoeröffnung kann laut DKB bis zu drei Bankarbeitstage nach Eingang aller Antragsdaten dauern. Die Auszahlung der Prämie erfolgt nach Erfüllung aller Bedingungen bis spätestens 28. Februar 2026.

Teilnahmebedingungen und Prämienanforderungen

Für den Erhalt der Prämie müssen nach Angaben der DKB drei Gehaltseingänge von jeweils mindestens 700 Euro auf das neue Konto in aufeinanderfolgenden Kalendermonaten erfolgen. Eigenüberweisungen oder Bareinzahlungen werden hierbei nicht berücksichtigt.

usätzlich ist eine Einwilligung zum Erhalt von Produktinformationen per E-Mail erforderlich, die bis zur Prämiengutschrift nicht widerrufen werden darf. Die Prämie wird pro Kunde und Konto nur einmal gewährt, bei Gemeinschaftskonten einmalig pro Konto.

Leistungsmerkmale des DKB-Girokontos

Kostenloses Girokonto ab 700 Euro monatlichem Geldeingang oder für Personen unter 28 Jahren

Weltweit gebührenfreies Geldabheben

Visa Debitkarte sowie App- und Web-Banking

Variabler Dispozins von 8,68 % pro Jahr

Guthabenverzinsung auf Tages- und Festgeldkonten

Optionale Kreditkarte oder Girokarte

