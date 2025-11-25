DKB überrascht mit der Rückkehr von „Cash im Shop“

Nach langer Pause bringt die DKB ab sofort die Funktion „Cash im Shop“ zurück. In der neuen App-Version 2.43 (iOS) ist das Feature bereits enthalten.

Nach dem Update auf Version 2.43 steht Nutzern der DKB-App für iOS die Funktion „Cash im Shop“ wieder zur Verfügung. Der im Jahr 2016 gestartete Service war „aus technischen Gründen“ vorübergehend nicht verfügbar und kann nun wieder genutzt werden. Zu finden ist die Funktion im Girokonto unter „Mehr“.

Über „Cash im Shop“ können DKB-Kunden in mehr als 12.000 Partnergeschäften des deutschen Einzelhandels täglich zwischen 50 und 999,99 Euro ohne Verwendung einer Karte einzahlen. Ein integrierter Shop-Finder unterstützt mit Öffnungszeiten und Navigation zur nächsten Partnerfiliale. Die Kosten für „Cash im Shop“ bei der DKB betragen 1,5 % des Einzahlungsbetrags.

DKB verteilt weitere Verbesserungen per App-Update

Darüber hinaus erweitert die App den SEPA-Überweisungsraum auf zusätzliche Länder wie Albanien, Moldau, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien. Die Kontenansicht wurde übersichtlicher gestaltet und erleichtert jetzt die Verwaltung von Überweisungen im Menü „Aufträge“. Auch die Anzeige im Kartenverwaltungsbereich erhielt Optimierungen, um die Nutzung intuitiver zu gestalten.

