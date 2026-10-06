DKB zahlt 4 Prozent aufs Tagesgeld: Das müssen Kunden wissen

Die DKB zahlt ab November vier Monate lang 4,0 Prozent Zinsen auf neu eingezahltes Tagesgeld von bis zu 100.000 Euro.

Die Deutsche Kreditbank startet eine neue Tagesgeld-Aktion für Privatkunden. Das Ganze gilt wieder für neue und bestehende Kunden.

Voraussetzung ist, dass zwischen dem 6. und einschließlich 20. Oktober 2026 neues Geld von einer anderen Bank zur DKB übertragen wird. Entscheidend ist die Gutschrift spätestens am 20. Oktober 2026.

Die Aktionsverzinsung läuft vom 1. November 2026 bis zum 28. Februar 2027. Bis zum Start sowie nach dem Aktionszeitraum gilt der jeweils reguläre Standardzins der DKB.

DKB-Tagesgeld: Das sind die Bedingungen

Die wichtigsten Eckdaten der Zinsaktion:

4,0 Prozent Zinsen pro Jahr für vier Monate

maximal 100.000 Euro je Tagesgeldkonto

Einzahlung vom 6. bis 20. Oktober 2026

Aktionszins vom 1. November 2026 bis 28. Februar 2027

Der Aktionszins gilt ausschließlich für neues Geld, das das Gesamtguthaben bei der DKB erhöht. Bereits vorhandenes Guthaben und Beträge oberhalb von 100.000 Euro werden regulär verzinst. Ein noch bestehendes DKB-VISA-Tagesgeld nimmt nicht an der Aktion teil.

Ich finde die 4,0 Prozent für ein flexibel verfügbares Tagesgeld durchaus attraktiv. Allerdings ist der Aktionszeitraum auf vier Monate begrenzt und das kurze Einzahlungsfenster sollte bei einem Vergleich mit anderen Angeboten berücksichtigt werden. Zudem gibt es zwischen Einzahlungen und Aktionsstart lediglich den Standardzins, das sollte aber zu verschmerzen sein.

Zum DKB Tagesgeld →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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