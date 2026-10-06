DKB zahlt 4 Prozent aufs Tagesgeld: Das müssen Kunden wissen
Die DKB zahlt ab November vier Monate lang 4,0 Prozent Zinsen auf neu eingezahltes Tagesgeld von bis zu 100.000 Euro.
Die Deutsche Kreditbank startet eine neue Tagesgeld-Aktion für Privatkunden. Das Ganze gilt wieder für neue und bestehende Kunden.
Voraussetzung ist, dass zwischen dem 6. und einschließlich 20. Oktober 2026 neues Geld von einer anderen Bank zur DKB übertragen wird. Entscheidend ist die Gutschrift spätestens am 20. Oktober 2026.
Die Aktionsverzinsung läuft vom 1. November 2026 bis zum 28. Februar 2027. Bis zum Start sowie nach dem Aktionszeitraum gilt der jeweils reguläre Standardzins der DKB.
DKB-Tagesgeld: Das sind die Bedingungen
Die wichtigsten Eckdaten der Zinsaktion:
- 4,0 Prozent Zinsen pro Jahr für vier Monate
- maximal 100.000 Euro je Tagesgeldkonto
- Einzahlung vom 6. bis 20. Oktober 2026
- Aktionszins vom 1. November 2026 bis 28. Februar 2027
Der Aktionszins gilt ausschließlich für neues Geld, das das Gesamtguthaben bei der DKB erhöht. Bereits vorhandenes Guthaben und Beträge oberhalb von 100.000 Euro werden regulär verzinst. Ein noch bestehendes DKB-VISA-Tagesgeld nimmt nicht an der Aktion teil.
Ich finde die 4,0 Prozent für ein flexibel verfügbares Tagesgeld durchaus attraktiv. Allerdings ist der Aktionszeitraum auf vier Monate begrenzt und das kurze Einzahlungsfenster sollte bei einem Vergleich mit anderen Angeboten berücksichtigt werden. Zudem gibt es zwischen Einzahlungen und Aktionsstart lediglich den Standardzins, das sollte aber zu verschmerzen sein.
Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.
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Zählt ein broker wie Trade Republik als „Bank“ wenn es von dort kommt?
In den Details wird nur von einem externen Konto gesprochen, von daher sollte das passen.
Sinnlos für 3 Monate
Erstens sind es vier Monate und zweitens ist es eine ganz normale Zinsaktion, die man sehr unkompliziert mitnehmen kann. Sinnlos ist daran eigentlich nichts. Das machen alle Banken so.
Also die Überschrift ist ja schon mal schlicht erstunken und erlogen. Da das Geld bereits am 20.10 bei der DKB sein muss, die Verzinsung über 4% aber erst ab November erfolgt, liegt der Effektivzins bei 3,73% p. a.
Das geht dann wirklich auch langsam zu weit. Ich finde allein aus Anstandsgründen sollte man diesen Sachverhalt mit in den Text ein arbeiten.
Sag mal gehts noch? Feedback und Kritik in allen Ehren, aber doch nicht in diesem Ton. Das ist die erste und letzte Verwarnung, sonst bist du hier raus. Du hast bereits mehrfach gegen unsere Kommentarrichtlinien verstoßen. Ich hab mir das jetzt länger angeschaut, irgendwann reicht es.
Die DKB zahlt im Aktionszeitraum 4 % p.a. Zinsen. Dass bis zum Start sowie nach dem Aktionszeitraum der jeweils reguläre Standardzins der DKB gilt, steht selbstverständlich im Beitrag, sogar zweimal. Wie du richtig schreibst, sprichst du vom Effektivzins und nicht vom Zinssatz der Aktion.
Ein Haken sind die 12 Tage wo das Geld nur mit 1% p.a. vezinst wird.
Blöd wenn man es woanders liegen hat wo es mehr gibt, z.B. Trade Republic.
Der zweite ist die vierteljährige Zinsauszahlung im Vergleich zu monatlich bei Trade Republic.
Trotzdem kommt mehr bei rum, als wenn man es bei TR lässt.
Da ich ein DKB Konto habe, werde ich am 20.10. meinen Notgroschen zur DKB schicken, bis 01.03.
Das, was du schreibst, ist im Grunde mein letzter Satz im Beitrag in etwas länger 😄 Die paar Tage Zwischenzeit sind nicht optimal, insgesamt aber zu verschmerzen.