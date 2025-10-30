Handel

dm integriert Verfügbarkeitsalarm und Apothekenprodukte in Online-Angebot

Autor-Bild
Von
|
Dm Drogerie

Die Drogeriemarktkette dm ändert die Nutzungsbedingungen. Die neuen Regeln gelten für Bestandskunden ab dem 6. Dezember 2025 und versprechen auch neue Features.

Das Unternehmen hat angekündigt, die Bedingungen für das dm-Konto zu überarbeiten. Ziel sei es laut dm, das Kundenprogramm an neue Services und rechtliche Entwicklungen anzupassen. Die bestehenden Bedingungen bleiben bis zum 5. Dezember 2025 gültig.

Verfügbarkeitsalarm und weitere neue Funktionen

Zu den wichtigsten Neuerungen gehört eine Benachrichtigungsfunktion, mit der Kunden über die Wiederverfügbarkeit nicht lieferbarer Produkte informiert werden können. Als dm-Kunde empfinde ich das als sehr nützlich, denn ich stelle auch regelmäßig fest, dass bei Online-Bestellungen immer wieder Produkte vergriffen sind.

Außerdem sollen auf dm.de und in der App künftig auch apothekenpflichtige und apothekenexklusive Produkte einer Partner-Versandapotheke erhältlich sein. Das wurde bereits angekündigt. Diese Produkte lassen sich über das bestehende dm-Konto bestellen.

Weitere Änderungen im Überblick

  • Speicherung verschlüsselter Kreditkartendaten für künftige Online-Käufe
  • Klarstellungen zur Datenverarbeitung und Anpassungsrechte der AGB
  • Möglichkeit zur Produktbewertung bei Partnerkäufen

Laut Unternehmen müssen Nutzer nichts unternehmen, wenn sie die bisherigen Services weiter nutzen möchten. Die aktualisierten Nutzungsbedingungen treten automatisch in Kraft, sofern bis zum 5. Dezember 2025 kein Widerspruch erfolgt. Wer die neuen Bedingungen ablehnt, kann sein Konto löschen oder per E-Mail widersprechen.

Kaufland startet Pfandsystem für Wein

Kaufland führt in Süddeutschland Pfand auf 0,75-Liter-Weinflaschen ein. Die Rückgabe kann bundesweit erfolgen. In rund 200 Filialen können Kunden ab…

30. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Handel / dm integriert Verfügbarkeitsalarm und Apothekenprodukte in Online-Angebot
Weitere Neuigkeiten
Volkswagen Id. Gti Concept
Volkswagen: Warum euer „Popo“ eine wichtige Rolle für VW spielt
in Mobilität
Waipu Tv
waipu.tv Perfect Plus inklusive 4K-Stick für 5 Euro im Monat – letzte Chance!
in Schnäppchen | Update
Unfall
Versicherer erwarten erneut Kostenschub bei Autoschäden
in Marktgeschehen
Kaufland startet Pfandsystem für Wein
in Handel
Telekom 1
Über 17.000 schnelle 5G-Antennen aktiv – wie die Telekom das Mobilfunknetz verdichtet
in Provider
Stellantis
Stellantis überrascht mit starkem Umsatzplus – und Milliardenplan für die USA
in Mobilität
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen: Verbrenner-Strategie von Porsche sorgt für schlechte Stimmung
in Mobilität
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Bambi, Champions League und mehr: Amazon nennt Highlights für Prime Video im November
in News
Mercedes bestätigt „ein attraktives Einstiegsmodell“
in Mobilität
Gemini startet: Google macht die Speaker schlauer
in Dienste