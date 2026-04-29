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GWM ORA 5 kommt (auch) als Elektro-SUV nach Deutschland

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Der Hersteller GWM bringt den ORA 5 unter anderem als elektrisches Kompakt-SUV im Sommer 2026 nach Deutschland.

Der neue ORA 5 startet zunächst als SUV und bildet den Auftakt einer Modellreihe, die später auch als Hatchback und Kombi angeboten werden soll. Mit 4,47 Metern Länge positioniert sich das Fahrzeug in der volumenstarken C-SUV-Klasse. Laut Unternehmensangaben wurde das Modell gezielt für europäische Anforderungen entwickelt, mit Fokus auf Komfort, Fahrverhalten und Alltagstauglichkeit.

Im Mittelpunkt steht die Elektrovariante mit einer 58-kWh-Batterie und einer Leistung von 150 kW. Der kombinierte Energieverbrauch wird mit 15,5 kWh pro 100 Kilometer angegeben, die CO₂-Emissionen liegen bei 0 g/km. Die WLTP-Reichweite beträgt laut Hersteller bis zu 435 Kilometer. Ergänzend sind auch Hybrid- und Benzinversionen geplant.

Elektro-SUV mit Fokus auf Komfort, Technik und Reichweite

Das Interieur setzt auf ein digitales Bedienkonzept mit großem Display und einer laut Anbieter intuitiven Benutzeroberfläche. Das Betriebssystem Coffee OS soll eine schnelle und übersichtliche Steuerung ermöglichen. Gleichzeitig hebt der Hersteller die umfangreiche Serienausstattung hervor, die bereits in den Einstiegsvarianten zahlreiche Assistenzsysteme umfasst.

Wichtige Daten der Elektroversion:

  • 58 kWh Batterie
  • 150 kW Leistung (204 PS)
  • Bis zu 435 km WLTP-Reichweite
  • 15,5 kWh/100 km Verbrauch
  • Technische Daten im PDF

Zur Ausstattung zählen außerdem moderne Fahrerassistenzsysteme mit insgesamt 23 Funktionen sowie Maßnahmen zur Geräuschdämmung und Fahrkomfortsteigerung. Materialien und Innenraumgestaltung sind laut Hersteller auf eine „hochwertige Anmutung und Nachhaltigkeit“ ausgelegt.

Die Garantie auf den Antriebsstrang beträgt 7 Jahre oder 150.000 km. Für die Batterie gilt eine Garantie von 8 Jahren oder 160.000 km.

GWM hat sich zu den Preisen noch nicht geäußert. Man darf jedoch vermutlich mit einem Preis zwischen 35.000 € und 40.000 € für die Elektrovariante rechnen.

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29. April 2026 | Jetzt lesen →

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