Super Mario Galaxy Film, 7 Vs. Wild und mehr: Amazon Prime Video im Mai
Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (Mai 2026) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.
Auch im Mai nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.
Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.
Die Highlights bei Prime Video
Top-Highlights
- CITADEL | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 2 – Exklusiv verfügbar: ab 6. Mai 2026
- OFF CAMPUS | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1 – Exklusiv verfügbar: ab 13. Mai 2026
- LOL: LAST ONE LAUGHING | PRIME ORIGINAL-SHOW | STAFFEL 7 – Exklusiv verfügbar: ab 14. Mai 2026
- TOM CLANCY’S JACK RYAN: GHOST WAR | PRIME ORIGINAL-FILM – Exklusiv verfügbar: ab 20. Mai 2026
- SPIDER-NOIR | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1 – Exklusiv verfügbar: ab 27. Mai 2026
Serien
- Das Glashaus | Original | Staffel 1
ab 1. Mai 2026
- Citadel | Original | Staffel 2
ab 6. Mai 2026
- Good Omens | Original | Staffel 3
ab 13. Mai 2026
- Off Campus | Original | Staffel 1
ab 13. Mai 2026
- LOL: Last One Laughing Germany | Original | Staffel 7
ab 14. Mai 2026
- So ist das nicht | Original | Staffel 1
ab 15. Mai 2026
- 61st Academy of Country Music Awards™ | Original | Staffel 5
ab 18. Mai 2026
- Spider-Noir | Original | Staffel 1
ab 27. Mai 2026
- 7 Vs. Wild Wildcard Season | Exclusive | Staffel 1
ab 29. Mai 2026
Filme
- Meg 2: Die Tiefe
ab 18. Mai 2026
- Under The Stars | Exclusive
ab 1. Mai 2026
- The Boogeyman (2023)
ab 1. Mai 2026
- Feste & Freunde – Ein Hoch auf uns! | Exclusive
ab 2. Mai 2026
- PAW Patrol: Der Kinofilm
ab 2. Mai 2026
- Sonne und Beton
ab 3. Mai 2026
- Home Sweet Home: Rebirth | Exclusive
ab 3. Mai 2026
- Never Let Go | Exclusive
ab 3. Mai 2026
- Daddy’s Home: Ein Vater zu viel
ab 4. Mai 2026
- Daddy’s Home 2
ab 4. Mai 2026
- Azrael – Angel of Death | Exclusive
ab 07. Mai 2026
- Predators
ab 7. Mai 2026
- Charlie und die Schokoladenfabrik
ab 7. Mai 2026
- Niko – Reise zu den Polarlichtern
ab 7. Mai 2026
- Rubikon
ab 7. Mai 2026
- Prey (2022)
ab 07. Mai 2026
- Mumien: Ein total verwickeltes Abenteuer
ab 7. Mai 2026
- No Place to be Single | Original
ab 8. Mai 2026
- Der Spion von Nebenan
ab 8. Mai 2026
- A Quiet Place
ab 9. Mai 2026
- A Quiet Place Part II
ab 9. Mai 2026
- The Killer Whale | Exclusive
ab 9. Mai 2026
- The Day After Tomorrow
ab 10. Mai 2026
- The Crow | Exclusive
ab 10. Mai 2026
- Robot Dreams
ab 10. Mai 2026
- Die Braut, die sich nicht traut
ab 12. Mai 2026
- Barbie
ab 12. Mai 2026
- Godzilla: King of The Monsters
ab 14. Mai 2026
- Transformers
ab 14. Mai 2026
- Transformers: Ära Des Untergangs
ab 14. Mai 2026
- Transformers: The Last Knight
ab 14. Mai 2026
- Transformers – Die Rache
ab 14. Mai 2026
- Bumblebee
ab 14. Mai 2026
- Godzilla vs. Kong
ab 14. Mai 2026
- Kong: Skull Island
ab 14. Mai 2026
- Not Without Hope | Exclusive
ab 15. Mai 2026
- Bad Times At The El Royale
ab 15. Mai 2026
- Weekend In Taipei | Exclusive
ab 16. Mai 2026
- Mad Max: Fury Road
ab 16. Mai 2026
- Last Contact
ab 17. Mai 2026
- Braveheart
ab 17. Mai 2026
- Die nackte Kanone
ab 18. Mai 2026
- Die nackte Kanone 2 1/2
ab 18. Mai 2026
- Die nackte Kanone 33 1/3
ab 18. Mai 2026
- Ganzer Halber Bruder | Exclusive
ab 18. Mai 2026
- Eragon
ab 20. Mai 2026
- Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War | Original
ab 20. Mai 2026
- Kyle Larson vs. The Double | Original
ab 21. Mai 2026
- The Other Woman (2014)
ab 21. Mai 2026
- Inception
ab 21. Mai 2026
- First Shift | Exclusive
ab 23. Mai 2026
- Die Schule Der Magischen Tiere 3 | Exclusive
ab 24. Mai 2026
- Dragonkeeper | Exclusive
ab 24. Mai 2026
- House Party
ab 24. Mai 2026
- Türkisch für Anfänger
ab 26. Mai 2026
- Sunny
ab 28. Mai 2026
- Top Gun: Maverick
ab 28. Mai 2026
- Top Gun
ab 28. Mai 2026
- Die wilden Mäuse
ab 28. Mai 2026
- Influencers | Exclusive
ab 29. Mai 2026
- Idiocracy
ab 30. Mai 2026
- Twilight Of The Warriors: Walled In
ab 30. Mai 2026
- Manta Manta – Zwoter Teil
ab 31. Mai 2026
Live
UEFA Champions League 2025/26
- Dienstag 5. Mai: FC Arsenal vs. Atlético Madrid
NBA Playoffs
- Freitag, 1. Mai: Begegnungen und Spielzeit TBD (wenn nötig)
- Samstag, 2. Mai: Begegnungen und Spielzeit TBD (wenn nötig)
- Donnerstag, 7. Mai: Begegnungen und Spielzeit TBD
- Freitag 8. Mai: Begegnungen und Spielzeit TBD
- Montag, 11. Mai: Begegnungen und Spielzeit TBD
- Dienstag, 12. Mai: Begegnungen und Spielzeit TBD (wenn nötig)
- Freitag, 15. Mai: Begegnungen und Spielzeit TBD (wenn nötig)
- Sonntag, 17. Mai: Begegnungen und Spielzeit TBD (wenn nötig)
Kaufen und Leihen
- Extrawurst
Zum Kaufen: ab 18. Mai 2026
Zum Leihen: ab 28. Mai 2026
- Hoppers
Zum Kaufen: ab 5. Mai 2026
Zum Leihen: ab 5. Mai 2026
- Der Astronaut – Project Hail Mary
Zum Kaufen: ab 11. Mai 2026
Zum Leihen: ab 11. Mai 2026
- Der Super Mario Galaxy Film
Zum Kaufen: ab 18. Mai 2026
Zum Leihen: ab 18. Mai 2026
- Die drei ??? Und die Toteninsel
Zum Kaufen: ab 21. Mai 2026
Zum Leihen: ab 4. Juni 2026
