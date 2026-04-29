Super Mario Galaxy Film, 7 Vs. Wild und mehr: Amazon Prime Video im Mai

Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (Mai 2026) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.

Auch im Mai nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.

Die Highlights bei Prime Video

Top-Highlights

  • CITADEL | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 2 – Exklusiv verfügbar: ab 6. Mai 2026
  • OFF CAMPUS | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1 – Exklusiv verfügbar: ab 13. Mai 2026
  • LOL: LAST ONE LAUGHING | PRIME ORIGINAL-SHOW | STAFFEL 7 – Exklusiv verfügbar: ab 14. Mai 2026
  • TOM CLANCY’S JACK RYAN: GHOST WAR | PRIME ORIGINAL-FILM – Exklusiv verfügbar: ab 20. Mai 2026
  • SPIDER-NOIR | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1 – Exklusiv verfügbar: ab 27. Mai 2026

Serien

  • Das Glashaus | Original | Staffel 1
    ab 1. Mai 2026
  • Citadel | Original | Staffel 2
    ab 6. Mai 2026
  • Good Omens | Original | Staffel 3
    ab 13. Mai 2026
  • Off Campus | Original | Staffel 1
    ab 13. Mai 2026
  • LOL: Last One Laughing Germany | Original | Staffel 7
    ab 14. Mai 2026
  • So ist das nicht | Original | Staffel 1
    ab 15. Mai 2026
  • 61st Academy of Country Music Awards™ | Original | Staffel 5
    ab 18. Mai 2026
  • Spider-Noir | Original | Staffel 1
    ab 27. Mai 2026
  • 7 Vs. Wild Wildcard Season | Exclusive | Staffel 1
    ab 29. Mai 2026

Filme

  • Meg 2: Die Tiefe
    ab 18. Mai 2026
  • Under The Stars | Exclusive
    ab 1. Mai 2026
  • The Boogeyman (2023)
    ab 1. Mai 2026
  • Feste & Freunde – Ein Hoch auf uns! | Exclusive
    ab 2. Mai 2026
  • PAW Patrol: Der Kinofilm
    ab 2. Mai 2026
  • Sonne und Beton
    ab 3. Mai 2026
  • Home Sweet Home: Rebirth |  Exclusive
    ab 3. Mai 2026
  • Never Let Go | Exclusive
    ab 3. Mai 2026
  • Daddy’s Home: Ein Vater zu viel
    ab 4. Mai 2026
  • Daddy’s Home 2
    ab 4. Mai 2026
  • Azrael – Angel of Death | Exclusive
    ab 07. Mai 2026
  • Predators
    ab 7. Mai 2026
  • Charlie und die Schokoladenfabrik
    ab 7. Mai 2026
  • Niko – Reise zu den Polarlichtern
    ab 7. Mai 2026
  • Rubikon
    ab 7. Mai 2026
  • Prey (2022)
    ab 07. Mai 2026
  • Mumien: Ein total verwickeltes Abenteuer
    ab 7. Mai 2026
  • No Place to be Single | Original
    ab 8. Mai 2026
  • Der Spion von Nebenan
    ab 8. Mai 2026
  • A Quiet Place
    ab 9. Mai 2026
  • A Quiet Place Part II
    ab 9. Mai 2026
  • The Killer Whale | Exclusive
    ab 9. Mai 2026
  • The Day After Tomorrow
    ab 10. Mai 2026
  • The Crow | Exclusive
    ab 10. Mai 2026
  • Robot Dreams
    ab 10. Mai 2026
  • Die Braut, die sich nicht traut
    ab 12. Mai 2026
  • Barbie
    ab 12. Mai 2026
  • Godzilla: King of The Monsters
    ab 14. Mai 2026
  • Transformers
    ab 14. Mai 2026
  • Transformers: Ära Des Untergangs
    ab 14. Mai 2026
  • Transformers: The Last Knight
    ab 14. Mai 2026
  • Transformers – Die Rache
    ab 14. Mai 2026
  • Bumblebee
    ab 14. Mai 2026
  • Godzilla vs. Kong
    ab 14. Mai 2026
  • Kong: Skull Island
    ab 14. Mai 2026
  • Not Without Hope | Exclusive
    ab 15. Mai 2026
  • Bad Times At The El Royale
    ab 15. Mai 2026
  • Weekend In Taipei | Exclusive
    ab 16. Mai 2026
  • Mad Max: Fury Road
    ab 16. Mai 2026
  • Last Contact
    ab 17. Mai 2026
  • Braveheart
    ab 17. Mai 2026
  • Die nackte Kanone
    ab 18. Mai 2026
  • Die nackte Kanone 2 1/2
    ab 18. Mai 2026
  • Die nackte Kanone 33 1/3
    ab 18. Mai 2026
  • Ganzer Halber Bruder | Exclusive
    ab 18. Mai 2026
  • Eragon
    ab 20. Mai 2026
  • Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War | Original
    ab 20. Mai 2026
  • Kyle Larson vs. The Double | Original
    ab 21. Mai 2026
  • The Other Woman (2014)
    ab 21. Mai 2026
  • Inception
    ab 21. Mai 2026
  • First Shift | Exclusive
    ab 23. Mai 2026
  • Die Schule Der Magischen Tiere 3 | Exclusive
    ab 24. Mai 2026
  • Dragonkeeper | Exclusive
    ab 24. Mai 2026
  • House Party
    ab 24. Mai 2026
  • Türkisch für Anfänger
    ab 26. Mai 2026
  • Sunny
    ab 28. Mai 2026
  • Top Gun: Maverick
    ab 28. Mai 2026
  • Top Gun
    ab 28. Mai 2026
  • Die wilden Mäuse
    ab 28. Mai 2026
  • Influencers | Exclusive
    ab 29. Mai 2026
  • Idiocracy
    ab 30. Mai 2026
  • Twilight Of The Warriors: Walled In
    ab 30. Mai 2026
  • Manta Manta – Zwoter Teil
    ab 31. Mai 2026

Live

UEFA Champions League 2025/26

  • Dienstag 5. Mai: FC Arsenal vs. Atlético Madrid

NBA Playoffs

  • Freitag, 1. Mai: Begegnungen und Spielzeit TBD (wenn nötig)
  • Samstag, 2. Mai: Begegnungen und Spielzeit TBD (wenn nötig)
  • Donnerstag, 7. Mai: Begegnungen und Spielzeit TBD
  • Freitag 8. Mai: Begegnungen und Spielzeit TBD
  • Montag, 11. Mai: Begegnungen und Spielzeit TBD
  • Dienstag, 12. Mai: Begegnungen und Spielzeit TBD (wenn nötig)
  • Freitag, 15. Mai: Begegnungen und Spielzeit TBD (wenn nötig)
  • Sonntag, 17. Mai: Begegnungen und Spielzeit TBD (wenn nötig)

Kaufen und Leihen

  • Extrawurst
    Zum Kaufen: ab 18. Mai 2026
    Zum Leihen: ab 28. Mai 2026
  • Hoppers
    Zum Kaufen: ab 5. Mai 2026
    Zum Leihen: ab 5. Mai 2026
  • Der Astronaut – Project Hail Mary
    Zum Kaufen: ab 11. Mai 2026
    Zum Leihen: ab 11. Mai 2026
  • Der Super Mario Galaxy Film
    Zum Kaufen: ab 18. Mai 2026
    Zum Leihen: ab 18. Mai 2026
  • Die drei ??? Und die Toteninsel
    Zum Kaufen: ab 21. Mai 2026
    Zum Leihen: ab 4. Juni 2026

