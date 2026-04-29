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Final Fantasy VII Rebirth: Demo zur Xbox/Switch-Version veröffentlicht

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Bildquelle: Square Enix

Bis zur Veröffentlichung von Final Fantasy VII Rebirth für die Xbox-Plattform und Nintendo Switch 2 dauert es zwar noch ein Stück, doch für ungeduldige interessierte Personen hat das japanische Entwicklerstudio jetzt die offizielle Demo-Version für das Game für beide Plattformen veröffentlicht.

Die Demoversion ist 45 GB (Switch-) beziehungsweise 92 GB (Xbox-Version) groß und kann ab sofort kostenfrei im jeweiligen Online-Shop heruntergeladen werden.

Sie umfasst die ersten beiden Kapitel und bietet somit einen guten Einblick in das Spiel, das Ende Februar 2024 für die PlayStation 5 (Pro) und knapp ein Jahr später für den PC erschienen ist.


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