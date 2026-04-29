Dienste

Google macht Gemini jetzt spürbar persönlicher

Autor-Bild
Von
Google News
|

Google erweitert seine KI Gemini um neue Funktionen zur Personalisierung und zum Import von Nutzerdaten.

Google führt laut Unternehmensangaben neue Optionen ein, mit denen sich der KI-Assistent stärker an individuelle Nutzer anpassen soll. Im Mittelpunkt steht die Funktion „Gemerkte Informationen“, die Inhalte aus früheren Gesprächen speichert und für zukünftige Antworten nutzt. Ziel sei es, relevantere und kontextbezogene Ergebnisse zu liefern.

Die Funktion ist standardmäßig aktiviert und wird schrittweise ausgerollt. Nutzer können den persönlichen Kontext jederzeit in den Einstellungen verwalten oder deaktivieren. Auch das Löschen einzelner Inhalte bleibt weiterhin möglich.

Neue Importfunktionen für Kontext und Chatverlauf

Zusätzlich führt Google Werkzeuge ein, mit denen sich Daten aus anderen KI-Anwendungen in Gemini übertragen lassen. Dazu gehören gespeicherte Vorlieben, persönliche Informationen und vollständige Chatverläufe. Der Import erfolgt über eine vorgeschlagene Zusammenfassung oder per Upload einer ZIP-Datei.

Wichtige Neuerungen im Überblick:

  • Speicherung persönlicher Informationen aus Chats
  • Import von Erinnerungen aus anderen KI-Apps
  • Übertragung kompletter Chatverläufe
  • Individuelle Steuerung über App-Einstellungen

Die Funktionen sollen laut Google in den kommenden Wochen vollständig verfügbar sein.

Ich sehe diese Entwicklung als logischen Schritt, da personalisierte KI-Systeme zunehmend zum Standard werden. Selbstverständlich bleiben Fragen zum Datenschutz weiterhin relevant. Ich selbst nutze Gemini relativ selten und habe den Verlauf komplett deaktiviert. Ich starte also jedes Mal bei null.

Gmail Design Neu 2022 Header

Google Gemini in Gmail – was du über den Datenschutz wissen musst

Google betont, dass Gemini in Gmail persönliche Daten nicht zum Training seiner KI-Modelle nutzt. Gemäß einer aktuellen Mitteilung erklärt Google,…

7. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Google macht Gemini jetzt spürbar persönlicher
Weitere Neuigkeiten
GWM ORA 5 kommt (auch) als Elektro-SUV nach Deutschland
in Mobilität
simyo erstattet Anschlussgebühr bei Flex-Tarifen
in Tarife
Nothing Phone 4a Pro: Neues Firmware-Update veröffentlicht
in Firmware und Updates
Dkb Header
DKB verlängert Bonusaktion für Kinderkonto
in Fintech
Dyson zeigt ganz neuen Staubsauger mit einer Besonderheit
in Smart Home
Das ist der elektrische VW ID Polo: Volkswagen zeigt „neues Kapitel“
in Mobilität
Bosch Smart Home Bewegungsmelder II [+M] mit Matter startet
in Smart Home
Alkohol ist „schlecht“: Whoop liefert die Daten
in News
Amazon Prime Video: Staffel 7 von LOL hat einen Trailer
in Unterhaltung
Amazon startet Premium-Marken-Woche mit hohen Rabatten
in Schnäppchen