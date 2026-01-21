DNS:NET dreht den Sozialtarif auf 1.000 MBit/s hoch

DNS:NET erhöht den Glasfaser-Sozialtarif DNSYou auf eine Bandbreite von 1.000 MBit/s.

DNS:NET erweitert sein freiwilliges Sozialtarif-Angebot DNSYou und hebt die verfügbare Bandbreite deutlich an. Anspruchsberechtigte Haushalte erhalten künftig einen Glasfaseranschluss mit 1.000 MBit/s im Download und 500 MBit/s im Upload, wie das Unternehmen mitteilt. Das Angebot gilt innerhalb des eigenen FTTH-Netzes.

Der Sozialtarif wird laut DNS:NET seit August 2025 ohne gesetzliche Verpflichtung angeboten. Ziel sei es, Haushalten mit begrenztem Budget einen leistungsfähigen Internetzugang bereitzustellen. Die Erhöhung auf die reguläre Standardbandbreite erfolge ohne Einschränkungen bei Qualität, Stabilität oder regionalem Service.

Leistungen, Preis und Bedingungen des DNSYou-Tarifs

DNSYou basiert technisch auf dem Tarif Netzpower XL. Der monatliche Preis bleibt nach Unternehmensangaben bei 29,99 Euro bei einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Im Paket enthalten sind ein Wi-Fi-7-Tri-Band-Router ohne Aufpreis sowie eine Allnet-Flatrate ins deutsche Fest- und Mobilfunknetz. Weitere Optionen wie TV können kostenpflichtig ergänzt werden.

Anspruchsberechtigte Haushalte sind:

Inhaber eines gültigen Wohnberechtigungsscheins

Haushalte mit Befreiung vom Rundfunkbeitrag

Kunden in FTTH-Ausbaugebieten von DNS:NET

Der Nachweis wird online eingereicht und ist für eine Verlängerung erneut vorzulegen. DNSYou ist ein eigenständiges Produkt und kein Aktions- oder Wechseltarif.

