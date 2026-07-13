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DNS:NET kooperiert mit waipu.tv für TV-Angebot

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Waipu Tv

Der Glasfaseranbieter DNS:NET führt mit waipu.tv ab Herbst ein neues TV-Angebot für Privatkunden ein.

DNS:NET und die Exaring AG haben eine Partnerschaft vereinbart. Ab Herbst können Privatkunden waipu.tv direkt über DNS:NET buchen und mit Glasfaser-Internet in gemeinsamen Tarifen kombinieren. Nach Unternehmensangaben sollen auch Bestandskunden bis zum Jahresende ein Wechselangebot erhalten. Buchung und Abrechnung bleiben weiterhin über DNS:NET bestehen.

Mit der Kooperation möchte DNS:NET sein Produktportfolio vereinfachen und das Angebot aus Internet, Telefonie und Fernsehen bündeln. Exaring sieht in der Zusammenarbeit einen weiteren Schritt für offene IPTV-Plattformmodelle, bei denen Netzbetreiber ohne eigene TV-Plattform moderne Fernsehdienste anbieten können.

waipu.tv ergänzt das Glasfaser-Angebot von DNS:NET

Die wichtigsten Inhalte:

  • Start des Angebots ist für den Herbst geplant.
  • Vermarktet werden die Pakete Comfort und Perfect Plus.
  • Auch der waipu.tv Stick soll erhältlich sein.
  • Bestandskunden erhalten ein Wechselangebot.

Das Comfort-Paket umfasst mehr als 200 HD-Sender, 50 Stunden Aufnahmespeicher sowie Funktionen wie Pause, Restart und den Zugriff auf die waiputhek. Das Paket Perfect Plus erweitert den Umfang auf über 300 HD-Sender, mehr als 70 Pay-TV-Kanäle und 300 Stunden Aufnahmespeicher. Der Dienst kann auf verschiedenen Endgeräten parallel genutzt werden und benötigt keine klassische TV-Verkabelung.

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