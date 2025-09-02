Dolby Vision 2 angekündigt: Eine „neue Ära der Bildqualität“
Dolby hat heute Dolby Vision 2 angekündigt und bringt nach über einem Jahrzehnt eine neue Generation des HDR-Standards auf den Markt. Der Fokus liegt, und das wird niemanden überraschen, auf KI. Dolby Vision 2 ist also mehr als nur HDR.
Dolby Vision 2 baut auf Dolby Vision IQ auf und analysiert eure Umgebung, euer Gerät, euer Display, euren Inhalt, alles, und versucht dann das Bild zu optimieren. iNeu ist auch „Authentic Motion“, wasFilmInhalte authentischer darstellen soll.
Hisense macht den Anfang bei Dolby Vision 2, weitere Marken dürften aber (von Samsung abgesehen) zeitnah folgen. Interessant ist auch, dass es zwei Stufen von Dolby Vision 2 geben wird, da wird man bei den Lizenzgebühren mehr verlangen:
- Dolby Vision 2 Max liefert das beste Bild auf den leistungsstärksten Fernsehern und bietet zusätzliche Premium-Funktionen, die darauf ausgelegt sind, das volle Potenzial dieser Displays auszuschöpfen.
- Dolby Vision 2 sorgt für eine deutlich verbesserte Bildqualität bei Mainstream-Fernsehern und bietet die wichtigsten Funktionen der nächsten Generation, die durch die neue Dolby Image Engine und Content Intelligence ermöglicht werden.
Fehler melden2 Kommentare
Du bist hier:
Weitere Neuigkeiten
girocard bleibt führendes Zahlungsmittel in Deutschland – Wachstum beim kontaktlosen Bezahlen
in Fintech
in Fintech
Können das ältere Geräte updaten (e.g. LG G5) oder braucht es dafür neue (zusätzliche) Hardware?
Ein Upgrade wird es wohl eher nicht geben. Da dabei viel KI-Gedöhnse eine Rolle spielt, wird die Hardware dies auch unterstützen müssen, was bei altem Kram sicher nicht funktioniert.
Außerdem will man ja auch neue Geräte verkaufen. ;)