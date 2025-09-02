Dolby Vision 2 angekündigt: Eine „neue Ära der Bildqualität“

Dolby hat heute Dolby Vision 2 angekündigt und bringt nach über einem Jahrzehnt eine neue Generation des HDR-Standards auf den Markt. Der Fokus liegt, und das wird niemanden überraschen, auf KI. Dolby Vision 2 ist also mehr als nur HDR.

Dolby Vision 2 baut auf Dolby Vision IQ auf und analysiert eure Umgebung, euer Gerät, euer Display, euren Inhalt, alles, und versucht dann das Bild zu optimieren. iNeu ist auch „Authentic Motion“, wasFilmInhalte authentischer darstellen soll.

Hisense macht den Anfang bei Dolby Vision 2, weitere Marken dürften aber (von Samsung abgesehen) zeitnah folgen. Interessant ist auch, dass es zwei Stufen von Dolby Vision 2 geben wird, da wird man bei den Lizenzgebühren mehr verlangen: