Überraschung: Wi-Fi 8 ist da und startet 2026

Die CES in Las Vegas brachte diese Woche auch eine kleine Überraschung mit, denn der neue WLAN-Standard kommt schneller, als wir erwartet haben. Es gab im Rahmen der Messe mehrere Ankündigungen rund um Wi-Fi 8 bzw. IEEE 802.11bn.

Erster Router mit Wi-Fi 8 kommt 2026

So kündigten Broadcomm und MediaTek die ersten Chips mit dem neuen Standard an und Asus zeigte mal eben einen ersten Router, wenn auch noch als Konzept. Die große Überraschung war aber, dass der ROG NeoCore noch 2026 starten wird.

Das ist deshalb überraschend, weil die Spezifikationen für Wi-Fi 8 noch nicht ganz finalisiert sind, aber Asus setzt darauf, dass das alles so kommt, wie es geplant ist, und wird zum geplanten Release (wohl erst 2028) mit einem Update nachbessern.

Wi-Fi 8 ist also tatsächlich schon da und startet 2026, obwohl die meisten von euch vermutlich noch nicht einmal Wi-Fi 7 daheim haben. Aber es besteht kein Grund zur Eile, denn weder 2026 noch 2027 wird Wi-Fi 8 einen großen Durchbruch haben.

Ich gehe davon aus, dass wir frühestens 2027 die ersten Smartphones mit einem passenden Chip sehen werden und Ende nächsten Jahres erste Router mit den finalen Spezifikationen kommen. Und dann kann man 2028 abwarten und schauen, wie das Angebot an Hardware wächst und sich in Ruhe bei Wi-Fi 8 umschauen.

Das bringt Wi-Fi 8 an Neuerungen mit

Wi-Fi 8 nutzt verstärkt KI und maschinelles Lernen, um die Bandbreite dynamisch an die Umgebung anzupassen und den Energieverbrauch der Geräte zu senken, legt den Fokus auf Latenz und Reichweite und mit der „Multi-AP Coordination“ arbeiten die Zugriffspunkte (Access Points) in Zukunft etwas besser zusammen.