Dongfeng BOX fällt bei Euro NCAP durch – Sicherheitsrisiko enthüllt

Dongfeng BOX

Der Dongfeng BOX erreicht nur drei Sterne in Euro NCAP-Crashtests und zeigt Schwächen bei der Fahrzeugsicherheit.

Die chinesische Dongfeng BOX, ein kleiner, preisgünstiger Elektrohatchback, wurde in Europa getestet und erzielte lediglich drei Sterne im Euro NCAP-Rating. Bei dem Frontalaufprall-Test mit partieller Überlappung versagten mehrere Schweißpunkte der Karosserie, was die Stabilität der Fahrgastzelle beeinträchtigt. Außerdem blockierte das automatische Türschloss nach dem Aufprall, was Rettungsmaßnahmen erschweren könnte.

Für den Schutz erwachsener Insassen erreichte das Fahrzeug 69 Prozent. Mangelnder Airbag-Druck im Lenkrad führte zu Kopfkontakt des Fahrers, und Teile der Armaturenstruktur erhöhten das Verletzungsrisiko für die Beine. Zusätzliche Schutzmaßnahmen gegen Insassen-zu-Insassen-Kontakt fehlen nach eigenen Angaben des Herstellers.

Sicherheitsvergleich mit anderen Elektro- und Verbrennungsmodellen

Andere bezahlbare Elektroautos wie BYD Dolphin Surf, Firefly, MINI Cooper e oder Renault 4 und 5 erzielten vier bis fünf Sterne, wodurch der Abstand zur Dongfeng BOX deutlich wird. US-Modelle wie der Cadillac OPTIQ erreichten fünf Sterne, mit 83 Prozent für erwachsene Insassen, 81 Prozent für Kinder und 74 Prozent für Assistenzsysteme. VW-Modelle auf MQB Evo-Basis wie Golf, Octavia und ID.4 erhielten fünf Sterne, während der T-Cross nur drei Sterne erzielte.

Frühere Probleme bei Fahrzeugen wie dem Chery Tiggo 7 und 8, die unzureichenden Kopfschutz für Kinder boten, wurden laut Euro NCAP behoben. Nach einem Redesign erreichten die Modelle nun die maximale Bewertung von fünf Sternen. Laut Euro NCAP zeigt dies, dass Hersteller auf Testergebnisse reagieren können und Sicherheitsmängel behoben werden.

Ich persönlich finde es bedenklich, dass gerade preisgünstige Elektroautos wie die Dongfeng BOX in Sachen Insassenschutz hinter vergleichbaren Modellen zurückbleiben, obwohl die Nachfrage nach sicheren, erschwinglichen E-Fahrzeugen steigt.

