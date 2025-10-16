Elektroautos und Hybride mit deutlichem Zuwachs

Mehr als jeder zweite Neuwagen in Deutschland fährt mit „alternativem“ Antrieb. Viele davon haben einen Verbrennungsmotor.

Von Januar bis September 2025 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt 1.212.286 Pkw mit „alternativen Antrieben“ zugelassen. Das entspricht 57,4 Prozent aller Neuzulassungen und einem Plus von 25,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt kamen 2.110.348 neue Pkw auf die Straße.

Innerhalb der alternativen Antriebe legten Elektrofahrzeuge besonders stark zu. 600.009 Neuwagen mit Elektro-, Plug-in- oder Brennstoffzellenantrieb wurden registriert, 46,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Ihr Anteil an den gesamten Neuzulassungen lag bei 28,4 Prozent.

Info Nach Definition des Kraftfahrt-Bundesamts zählen zu „alternativen Antrieben“ alle Pkw mit folgenden Antriebsarten, jeweils unabhängig von der Fahrzeugklasse: Elektro-Batterieantrieb: reine Batterie-Elektrofahrzeuge (BEV).

Brennstoffzelle: wasserstoffbetriebene Fahrzeuge mit Brennstoffzelle als Stromerzeuger.

Hybridantrieb: alle Hybridformen, einschließlich Plug-in-Hybride (PHEV).

Gasantrieb: Flüssiggas (LPG/Autogas) und Erdgas (CNG).

Wasserstoff-Verbrennung: Fahrzeuge, die Wasserstoff direkt im Motor verbrennen.

Marken mit den meisten alternativen Neuzulassungen

Laut KBA verzeichneten VW, BMW und Mercedes die meisten Neuwagen mit alternativen Antrieben unter den deutschen Marken. Bei den Importmarken führten Seat, Skoda und Toyota die Statistik an. Den größten Zuwachs erzielten Opel (+162,9 %) und VW (+101 %) sowie bei den Importeuren Lynk & Co. (+1.041,2 %).

Top-Marken der Elektro (BEV) Pkw – Neuzulassungen

Deutsche Marken:

VW: 75.998

BMW: 34.436

Audi: 28.090

Importmarken:

Skoda: 34.567

Seat: 23.695

Hyundai: 19.932

Reine Elektroautos (BEV) machten 382.202 Neuzulassungen aus, was einem Anstieg von 38,3 Prozent entspricht. Ihr Anteil am Gesamtmarkt lag bei 18,1 Prozent. Besonders starke Zugewinne zeigten Ford (+298 %) und Opel (+106 %), während Smart und Tesla deutliche Rückgänge verzeichneten.

Alle Zulassungsdaten (laut KBA) im Überblick (Jan–Sep 2025)

Gesamtmarkt Pkw gesamt: 2.110.348 Alternative Antriebe gesamt: 1.212.286 (57,4 %, Δ +25,6 %) Elektroantriebe (BEV/Plug-in/BZ): 600.009 (28,4 %, Δ +46,6 %) Elektro (BEV): 382.202 (18,1 %, Δ +38,3 %)



Top 3 – Alternative Antriebe (Anzahl) DE: VW 155.857; BMW 147.125; Mercedes 146.654 Import: Seat 64.260; Skoda 53.754; Toyota 45.486

Größter Anteil in Flotte (Alt. Antriebe) DE: BMW 81,0 %; Mercedes 76,7 %; Audi 64,8 % Import: Volvo 100,0 %; BYD 100,0 %; GWM 100,0 %

Zuwachs/Rückgang (Alt. Antriebe) Zuwachs DE: Opel +162,9 %, VW +101,0 %, MINI +62,5 % Zuwachs Import: Lynk & Co. +1.041,2 %, Bentley +890,3 %, BYD +560,5 % Rückgang DE: Audi −2,7 %, Iveco −66,7 % Rückgang Import: Jaguar −85,4 %, Fiat −39,6 %



Top 3 – Elektroantriebe (Anzahl) DE: VW 113.730; BMW 61.027; Mercedes 55.812 Import: Seat 45.440; Skoda 45.171; Volvo 26.290

Größter Anteil in Flotte (Elektroantriebe) DE: Porsche 49,6 %; MINI 42,2 %; BMW 33,6 % Import: BYD 100,0 %; Leapmotor 100,0 %; GWM 100,0 %

Zuwachs/Rückgang (Elektroantriebe) Zuwachs DE: VW +135,9 %, Ford +97,3 %, MINI +84,1 % Zuwachs Import: Lynk & Co. +1.041,2 %, Lamborghini +910,9 %, Bentley +900,0 % Rückgang Import: Jaguar −93,7 %, Honda −57,5 %, DS −37,7 %



Top 3 – Elektro (BEV) (Anzahl) DE: VW 75.998; BMW 34.436; Audi 28.090 Import: Skoda 34.567; Seat 23.695; Hyundai 19.932

Größter Anteil in Flotte (BEV) DE: Smart 100,0 %; MINI 42,2 %; Porsche 30,5 % Import: Tesla 100,0 %; Polestar 100,0 %; XPeng 100,0 %

Zuwachs/Rückgang (BEV) Zuwachs DE: Ford +298,0 %, Opel +106,0 %, Porsche +101,2 % Zuwachs Import: XPeng +1.541,6 %, BYD +314,7 %, Toyota +264,4 % Rückgang DE: Smart −68,6 %, Mercedes −1,4 % Rückgang Import: Honda −89,1 %, MG Roewe −51,6 %, Tesla −50,3 %



Marken – Alternative Antriebe (Jan–Sep 2025) Insgesamt: Pkw 2.110.348; Alt. 1.212.286 (57,4 %, Δ +25,6 %) ALFA ROMEO: 5.773; alt. 3.706 (64,2 %, Δ +166,2 %) ALPINE: 682; alt. 491 (72,0 %, Δ n/a) ASTON MARTIN: 222; alt. 1 (0,5 %, Δ n/a) AUDI: 145.975; alt. 94.539 (64,8 %, Δ −2,7 %) BENTLEY: 430; alt. 307 (71,4 %, Δ +890,3 %) BMW: 181.600; alt. 147.125 (81,0 %, Δ +26,0 %) BYD: 11.818; alt. 11.817 (100,0 %, Δ +560,5 %) CADILLAC: 68; alt. 5 (7,4 %, Δ +25,0 %) CHERY: 42; alt. 36 (85,7 %, Δ n/a) CITROEN: 37.014; alt. 12.214 (33,0 %, Δ +200,5 %) DACIA: 53.581; alt. 32.604 (60,8 %, Δ +66,3 %) DEEPAL: 12; alt. 12 (100,0 %, Δ n/a) DS: 2.264; alt. 421 (18,6 %, Δ +10,5 %) FERRARI: 1.416; alt. 607 (42,9 %, Δ −14,3 %) FIAT: 41.977; alt. 14.590 (34,8 %, Δ −39,6 %) FISKER: 4; alt. 4 (100,0 %, Δ −97,0 %) FORD: 83.058; alt. 45.061 (54,3 %, Δ +10,3 %) GWM: 2.281; alt. 2.281 (100,0 %, Δ +5,9 %) HONDA: 5.759; alt. 5.607 (97,4 %, Δ +2,7 %) HYUNDAI: 70.764; alt. 42.983 (60,7 %, Δ +1,4 %) IVECO: 698; alt. 1 (0,1 %, Δ −66,7 %) JAGUAR: 193; alt. 163 (84,5 %, Δ −85,4 %) JEEP: 9.748; alt. 6.931 (71,1 %, Δ +12,3 %) KGM: 2.299; alt. 186 (8,1 %, Δ −12,3 %) KIA: 45.952; alt. 24.575 (53,5 %, Δ −11,4 %) LAMBORGHINI: 972; alt. 472 (48,6 %, Δ +349,5 %) LANCIA: 2; alt. 2 (100,0 %, Δ n/a) LAND ROVER: 10.115; alt. 9.837 (97,3 %, Δ +13,4 %) LEAPMOTOR: 4.441; alt. 4.441 (100,0 %, Δ n/a) LEXUS: 3.670; alt. 3.658 (99,7 %, Δ +2,5 %) LOTUS: 255; alt. 136 (53,3 %, Δ −9,3 %) LUCID: 141; alt. 141 (100,0 %, Δ +11,0 %) LYNK & CO: 582; alt. 582 (100,0 %, Δ +1.041,2 %) MAN: 1.129; alt. 1 (0,1 %, Δ —) MASERATI: 531; alt. 278 (52,4 %, Δ +61,6 %) MAXUS: 88; alt. 82 (93,2 %, Δ +60,8 %) MAZDA: 29.378; alt. 27.575 (93,9 %, Δ +5,7 %) MERCEDES: 191.098; alt. 146.654 (76,7 %, Δ +4,9 %) MG ROEWE: 18.261; alt. 14.477 (79,3 %, Δ +4,7 %) MINI: 25.085; alt. 12.774 (50,9 %, Δ +62,5 %) MITSUBISHI: 15.707; alt. 6.070 (38,6 %, Δ +2,2 %) NIO: 211; alt. 211 (100,0 %, Δ −34,7 %) NISSAN: 25.141; alt. 18.053 (71,8 %, Δ +5,0 %) OMODA: 1; alt. 1 (100,0 %, Δ n/a) OPEL: 99.288; alt. 35.235 (35,5 %, Δ +162,9 %) PEUGEOT: 43.580; alt. 27.785 (63,8 %, Δ +113,4 %) POLESTAR: 3.271; alt. 3.271 (100,0 %, Δ +31,2 %) PORSCHE: 23.308; alt. 14.764 (63,3 %, Δ +42,7 %) RENAULT: 42.977; alt. 31.513 (73,3 %, Δ +53,4 %) ROLLS ROYCE: 257; alt. 56 (21,8 %, Δ −15,2 %) SEAT: 123.140; alt. 64.260 (52,2 %, Δ +115,5 %) SKODA: 165.719; alt. 53.754 (32,4 %, Δ +106,5 %) SMART: 3.225; alt. 3.225 (100,0 %, Δ −68,6 %) SUBARU: 3.205; alt. 2.188 (68,3 %, Δ +13,8 %) SUZUKI: 17.591; alt. 17.454 (99,2 %, Δ −10,3 %) TESLA: 14.845; alt. 14.845 (100,0 %, Δ −50,3 %) TOGG: 25; alt. 25 (100,0 %, Δ n/a) TOYOTA: 61.938; alt. 45.486 (73,4 %, Δ −2,5 %) VINFAST: 121; alt. 121 (100,0 %, Δ +55,1 %) VOLVO: 44.940; alt. 44.925 (100,0 %, Δ −1,1 %) VW: 420.628; alt. 155.857 (37,1 %, Δ +101,0 %) XPENG: 1.855; alt. 1.855 (100,0 %, Δ +1.541,6 %)



Marken – Elektroantriebe (Jan–Sep 2025) Insgesamt: 600.009 (28,4 %, Δ +46,6 %) ALFA ROMEO: 205 (3,6 %, Δ −25,2 %) ALPINE: 491 (72,0 %, Δ n/a) AUDI: 42.242 (28,9 %, Δ +52,0 %) BENTLEY: 290 (67,4 %, Δ +900,0 %) BMW: 61.027 (33,6 %, Δ +32,3 %) BYD: 11.817 (100,0 %, Δ +560,5 %) CHERY: 32 (76,2 %, Δ n/a) CITROEN: 3.820 (10,3 %, Δ +178,0 %) DACIA: 3.924 (7,3 %, Δ +57,1 %) DEEPAL: 12 (100,0 %, Δ n/a) DS: 236 (10,4 %, Δ −37,7 %) FERRARI: 607 (42,9 %, Δ −13,8 %) FIAT: 7.620 (18,2 %, Δ +2,5 %) FISKER: 4 (100,0 %, Δ −97,0 %) FORD: 23.613 (28,4 %, Δ +97,3 %) GWM: 2.280 (100,0 %, Δ +5,9 %) HONDA: 431 (7,5 %, Δ −57,5 %) HYUNDAI: 24.542 (34,7 %, Δ +50,3 %) IVECO: 1 (0,1 %, Δ —) JAGUAR: 18 (9,3 %, Δ −93,7 %) JEEP: 998 (10,2 %, Δ −17,2 %) KGM: 158 (6,9 %, Δ −25,5 %) KIA: 13.330 (29,0 %, Δ +2,5 %) LAMBORGHINI: 465 (47,8 %, Δ +910,9 %) LANCIA: 1 (50,0 %, Δ n/a) LAND ROVER: 2.989 (29,6 %, Δ +53,4 %) LEAPMOTOR: 4.441 (100,0 %, Δ n/a) LEXUS: 1.357 (37,0 %, Δ +78,8 %) LOTUS: 136 (53,3 %, Δ −9,3 %) LUCID: 141 (100,0 %, Δ +11,0 %) LYNK & CO: 582 (100,0 %, Δ +1.041,2 %) MAN: 1 (0,1 %, Δ —) MASERATI: 48 (9,0 %, Δ +108,7 %) MAXUS: 82 (93,2 %, Δ +60,8 %) MAZDA: 5.166 (17,6 %, Δ +102,2 %) MERCEDES: 55.812 (29,2 %, Δ +0,2 %) MG ROEWE: 8.367 (45,8 %, Δ −36,9 %) MINI: 10.589 (42,2 %, Δ +84,1 %) MITSUBISHI: 3.104 (19,8 %, Δ +16,0 %) NIO: 211 (100,0 %, Δ −34,7 %) NISSAN: 979 (3,9 %, Δ +2,2 %) OPEL: 14.516 (14,6 %, Δ +44,8 %) PEUGEOT: 5.089 (11,7 %, Δ +28,1 %) POLESTAR: 3.271 (100,0 %, Δ +31,2 %) PORSCHE: 11.560 (49,6 %, Δ +14,2 %) RENAULT: 10.066 (23,4 %, Δ +161,9 %) ROLLS ROYCE: 56 (21,8 %, Δ −15,2 %) SEAT: 45.440 (36,9 %, Δ +119,8 %) SKODA: 45.171 (27,3 %, Δ +148,1 %) SMART: 3.225 (100,0 %, Δ −68,6 %) SUBARU: 162 (5,1 %, Δ +42,1 %) SUZUKI: 156 (0,9 %, Δ +6,8 %) TESLA: 14.845 (100,0 %, Δ −50,3 %) TOGG: 25 (100,0 %, Δ n/a) TOYOTA: 9.520 (15,4 %, Δ +238,4 %) VINFAST: 121 (100,0 %, Δ +55,1 %) VOLVO: 26.290 (58,5 %, Δ −5,5 %) VW: 113.730 (27,0 %, Δ +135,9 %) XPENG: 1.855 (100,0 %, Δ +1.541,6 %)

