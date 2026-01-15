myflexbox knackt 1.000 Standorte und holt MediaMarkt Saturn ins Boot

Marktgeschehen

Das Unternehmen myflexbox eröffnet in Ingolstadt seine 1.000ste Paketstation und startet eine Partnerschaft mit MediaMarkt Saturn.

Der Last-Mile-Logistikspezialist myflexbox hat am Standort Eriagstraße 28 in Ingolstadt seine 1.000ste Paketstation in Deutschland in Betrieb genommen. Der Jubiläumsstandort markiert zugleich den Beginn einer neuen Zusammenarbeit mit MediaMarkt Saturn Deutschland, die zunächst als Pilotprojekt an ausgewählten Märkten umgesetzt wird.

Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich bei myflexbox um das größte offene Paketstationen-Netzwerk im deutschsprachigen Raum. Das Modell ist anbieteroffen angelegt und ermöglicht die Nutzung durch mehrere Paketdienste an einem Standort.

Partnerschaft zwischen myflexbox und MediaMarkt Saturn

Die Kooperation mit MediaMarkt Saturn ergänzt das Serviceangebot der Elektronikmärkte um eine rund um die Uhr verfügbare Paketlösung für Kunden und Mitarbeiter. An den Stationen können Sendungen abgeholt, retourniert oder versendet werden.

Unterstützt werden unter anderem die Paketdienste DPD, UPS, GLS und FedEx, wie das Unternehmen mitteilt.

Funktionen der Paketstationen am Standort Ingolstadt

  • Abholung und Versand von Paketen
  • Retourenabwicklung direkt am Markt
  • Nutzung mehrerer Paketdienste
  • Zugänglichkeit rund um die Uhr

Ich halte die Entwicklung offener Paketstationen an stark frequentierten Handelsstandorten für nachvollziehbar, da bestehende Wege gebündelt und zusätzliche Services ohne großen Mehraufwand zugänglich gemacht werden. Dass DHL nicht mit myflexbox kooperiert, ist aus meiner Sicht allerdings ein Nachteil.

