DPD und GLS drehen erneut an der Preisschraube

Die Paketdienste DPD und GLS haben ihre Versandpreise für Privatkunden in mehreren Paketklassen erhöht.

Besonders deutlich fällt die Anpassung bei DPD in der kleinsten Klasse XS aus. Dort steigt der Preis von 4,59 auf 5,15 Euro. Bei GLS betrifft die stärkste Erhöhung die Klasse XL, die von 22,00 auf 23,99 Euro teurer wird. Weitere Preisänderungen bewegen sich meist in einem kleineren Rahmen, einzelne Tarife bleiben unverändert.

Paketpreise für Privatkunden bei DPD und GLS

Bei DPD steigen auch die Preise der Klassen S, M, L und XL leicht an. GLS erhöht die Tarife für S, L und XL, während XS- und M-Pakete laut den vorliegenden Angaben auf dem bisherigen Niveau bleiben. Beim Versand zwischen Paketshops ändert GLS nichts, DPD hebt dort die Preise laut „Paketda!“ je nach Größe um rund 3 bis 11 Prozent an.

Die vorherigen Preisrunden liegen noch nicht lange zurück. Laut den vorliegenden Angaben erhöhte GLS zuletzt im August 2025 die Entgelte, DPD bereits im Mai 2025. Damals lagen die durchschnittlichen Aufschläge laut Quelle bei etwa 5 Prozent für GLS und 7 Prozent für DPD.