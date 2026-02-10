Dragon Quest VII: Reimagined startet mit positivem Feedback in den Verkauf

Die Entwicklerstudios Square Enix und Armor Project haben die Rollenspiel-Reihe Dragon Quest offenbar für sich neu entdeckt und der Reihe seit geraumer Zeit mehrere Neuauflagen spendiert. Zuletzt erschienen Dragon Quest I & II HD-2D Remake und Dragon Quest III HD-2D Remake, die zusammen eine komplette Neuauflage der Erdrick-Trilogie bilden. Nun folgt mit Dragon Quest VII: Reimagined bereits das nächste Game der Reihe.

Dragon Quest-Fans können sich freuen

Auch dieser Klassiker wurde mit wunderbaren Diorama-Hintergründen, einer verbesserten Spielmechanik und einer überarbeiteten Geschichte neu aufgelegt und stößt seit seiner Veröffentlichung letzte Woche durchweg auf positives Feedback in der Szene. Dragon Quest VII: Reimagined ist ab sofort für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC-Steam verfügbar.

Wer das Originalspiel damals noch kannte und sich nun fragt, was der neue Grafikstil soll: Die ursprünglichen Charakterdesigns wurden vom weltberühmten Manga-Künstler Akira Toriyama entworfen, der auch der Schöpfer der Manga-Reihe Dragon Ball ist. Square Enix hat sie in Zusammenarbeit mit Armor Project, der Produktionsfirma von Yuji Horii, die die Urheberrechte an der Videospielreihe Dragon Quest besitzt, im besagten Diorama-Stil neu gestaltet.