Dragon Quest VII: Reimagined startet mit positivem Feedback in den Verkauf
Die Entwicklerstudios Square Enix und Armor Project haben die Rollenspiel-Reihe Dragon Quest offenbar für sich neu entdeckt und der Reihe seit geraumer Zeit mehrere Neuauflagen spendiert. Zuletzt erschienen Dragon Quest I & II HD-2D Remake und Dragon Quest III HD-2D Remake, die zusammen eine komplette Neuauflage der Erdrick-Trilogie bilden. Nun folgt mit Dragon Quest VII: Reimagined bereits das nächste Game der Reihe.
Dragon Quest-Fans können sich freuen
Auch dieser Klassiker wurde mit wunderbaren Diorama-Hintergründen, einer verbesserten Spielmechanik und einer überarbeiteten Geschichte neu aufgelegt und stößt seit seiner Veröffentlichung letzte Woche durchweg auf positives Feedback in der Szene. Dragon Quest VII: Reimagined ist ab sofort für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC-Steam verfügbar.
Wer das Originalspiel damals noch kannte und sich nun fragt, was der neue Grafikstil soll: Die ursprünglichen Charakterdesigns wurden vom weltberühmten Manga-Künstler Akira Toriyama entworfen, der auch der Schöpfer der Manga-Reihe Dragon Ball ist. Square Enix hat sie in Zusammenarbeit mit Armor Project, der Produktionsfirma von Yuji Horii, die die Urheberrechte an der Videospielreihe Dragon Quest besitzt, im besagten Diorama-Stil neu gestaltet.
Ich kann mit der Serie leider nichts anfangen.
Ich mag zwar JRPG Spiele, aber dieser stille Hauptprotagonist zerstört meine Immersion, obwohl genau das Gegenteil damit beabsichtet wird.
Deswegen bin ich auch kein Zelda Fan.