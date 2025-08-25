Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete kostet 1499 Euro

Dreame bringt mit dem Aqua10 Ultra Roller Complete ein neues Reinigungsgerät auf den Markt. Ab dem 8. September 2025 ist es für 1.499 € erhältlich, für kurze Zeit mit 200 € Rabatt.

Der Aqua10 Ultra Roller Complete war bereits bekannt und nun gibt es weitere Details. Er unterscheidet sich laut Hersteller von „herkömmlichen“ Geräten durch ein Walzensystem, das kontinuierlich mit frischem Wasser gespült wird, während Schmutzwasser direkt abgeleitet wird. Damit soll sichergestellt werden, dass ausschließlich mit sauberem Wasser gearbeitet wird.

Angeboten wird das Gerät über die offizielle Website, Amazon sowie ausgewählte Händler wie MediaMarkt und Saturn.

Funktionen und technische Merkmale des Aqua10 Ultra Roller

Zu den zentralen Funktionen zählen das AquaRoll-System mit 100 U/min, eine FluffRoll-Technologie mit 1.000 U/min für bessere Staubaufnahme sowie ein AutoSeal-Mechanismus, der Teppiche automatisch vor Feuchtigkeit schützt. Ergänzend verfügt das Modell über eine ThermoHub-Selbstreinigung mit 100 °C heißem Wasser.

Weitere technische Daten umfassen ein ProLeap Federungssystem für Hindernisse bis 8 cm, eine Hinderniserkennung mit NVIDIA-Technologie, eine Saugleistung von 30.000 Pa und die Integration ins Smart-Home-System über Matter.

Der Verkaufsstart erfolgt am 8. September 2025, der Einführungspreis liegt bei 1.499 €. In den ersten zwei Wochen nach Marktstart wird laut Unternehmensangaben ein Rabatt von 200 € gewährt, sodass der Preis vorübergehend auf 1.299 € sinkt.

Ehrlich gesagt finde ich den Preis ganz schön happig. Zwar klingt die Technik spannend, aber für viele Haushalte dürfte so ein Gerät eher Luxus als Notwendigkeit sein. Zum Glück hat die Vergangenheit gezeigt, dass der Preisverfall bei solchen Saug- und Wischrobotern erheblich ist. Wer abwartet, kann meist kräftig sparen.