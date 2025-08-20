Smartlock tedee GO 2 Aluminium startet in Deutschland

Das neue Smartlock tedee GO 2 ist nun auch in einer Aluminium-Version erhältlich. Es kombiniert ein robustes Gehäuse mit technischer Weiterentwicklung und soll eine komfortable Zutrittslösung für den Alltag bieten.

Das Schloss lässt sich per Bluetooth über die Tedee-App für iOS und Android steuern. Eine zusätzliche Installationshardware ist nicht erforderlich, da es direkt auf einen im Zylinder steckenden Schlüssel oder über einen mitgelieferten Adapter montiert wird. Alternativ bleibt die Nutzung eines physischen Schlüssels möglich. Nach Herstellerangaben sorgt ein „modernes“ Getriebe in Verbindung mit einem leisen Motor für eine optimierte Leistung.

Zudem unterstützt das Gerät eine Auto-Unlock-Funktion, bei der sich die Tür automatisch öffnet, sobald sich der Nutzer nähert. Über die App können Zugriffsrechte flexibel verwaltet und digitale Schlüssel erstellt werden. Ein Aktivitätenprotokoll zeigt, wer zu welchem Zeitpunkt das Haus betreten hat.

Technische Daten und Funktionen des tedee GO 2 Aluminium

Wichtige Merkmale:

Robustes Aluminiumgehäuse, Gewicht 196 g, Maße 57 × 63 mm

Stromversorgung über drei CR123A/CR123-Batterien mit bis zu acht Monaten Laufzeit

Kompatibilität mit Euro-Profilzylindern (Not- und Gefahrenfunktion erforderlich)

Bluetooth 5.0, 2.4 GHz für Verbindung

Unterstützte Smart-Home-Integration: Amazon Alexa, Google Home, Loxone, Fibaro (Bridge erforderlich)

256-Bit-Verschlüsselung und TLS-1.3-Protokoll für Sicherheit

Zukünftige Unterstützung für Matter angekündigt

Lieferumfang: Schloss, Batterien, Innensechskantschlüssel, Montagezubehör und Anleitung

Laut Herstellerangaben eignet sich das Gerät für Innenräume bei Temperaturen zwischen 10 und 40 Grad Celsius sowie bis zu 65 Prozent Luftfeuchtigkeit. Die Tür kann sowohl automatisch verriegelt als auch über das Einziehen der Falle gesteuert werden.

Das neue tedee GO 2 Modell wird in Schwarz und Silber angeboten und ist in Deutschland u. a. bei Amazon sowohl einzeln als auch im Set mit der tedee Bridge und dem tedee Keypad PRO verfügbar.

