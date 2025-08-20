Smart Home

Smartlock tedee GO 2 Aluminium startet in Deutschland

Autor-Bild
Von
|
tedee Lock GO 2 Aluminium

Das neue Smartlock tedee GO 2 ist nun auch in einer Aluminium-Version erhältlich. Es kombiniert ein robustes Gehäuse mit technischer Weiterentwicklung und soll eine komfortable Zutrittslösung für den Alltag bieten.

Das Schloss lässt sich per Bluetooth über die Tedee-App für iOS und Android steuern. Eine zusätzliche Installationshardware ist nicht erforderlich, da es direkt auf einen im Zylinder steckenden Schlüssel oder über einen mitgelieferten Adapter montiert wird. Alternativ bleibt die Nutzung eines physischen Schlüssels möglich. Nach Herstellerangaben sorgt ein „modernes“ Getriebe in Verbindung mit einem leisen Motor für eine optimierte Leistung.

Zudem unterstützt das Gerät eine Auto-Unlock-Funktion, bei der sich die Tür automatisch öffnet, sobald sich der Nutzer nähert. Über die App können Zugriffsrechte flexibel verwaltet und digitale Schlüssel erstellt werden. Ein Aktivitätenprotokoll zeigt, wer zu welchem Zeitpunkt das Haus betreten hat.

Technische Daten und Funktionen des tedee GO 2 Aluminium

Wichtige Merkmale:

  • Robustes Aluminiumgehäuse, Gewicht 196 g, Maße 57 × 63 mm
  • Stromversorgung über drei CR123A/CR123-Batterien mit bis zu acht Monaten Laufzeit
  • Kompatibilität mit Euro-Profilzylindern (Not- und Gefahrenfunktion erforderlich)
  • Bluetooth 5.0, 2.4 GHz für Verbindung
  • Unterstützte Smart-Home-Integration: Amazon Alexa, Google Home, Loxone, Fibaro (Bridge erforderlich)
  • 256-Bit-Verschlüsselung und TLS-1.3-Protokoll für Sicherheit
  • Zukünftige Unterstützung für Matter angekündigt
  • Lieferumfang: Schloss, Batterien, Innensechskantschlüssel, Montagezubehör und Anleitung

Laut Herstellerangaben eignet sich das Gerät für Innenräume bei Temperaturen zwischen 10 und 40 Grad Celsius sowie bis zu 65 Prozent Luftfeuchtigkeit. Die Tür kann sowohl automatisch verriegelt als auch über das Einziehen der Falle gesteuert werden.

Das neue tedee GO 2 Modell wird in Schwarz und Silber angeboten und ist in Deutschland u. a. bei Amazon sowohl einzeln als auch im Set mit der tedee Bridge und dem tedee Keypad PRO verfügbar.

Home Assistant Green: Das Profi-Smart-Home für Einsteiger hat mich überzeugt

Home Assistant ist eine Open-Source-Software zur Heimautomatisierung. Mit ihrer Hilfe lassen sich Smart-Home-Geräte verschiedenster Hersteller zentral steuern und automatisieren. Die…

8. August 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / News / Smart Home / ...
Weitere Neuigkeiten
Sony zeigt neuen Flaggschiff-Kopfhörer für Gamer
in Audio
Apple Iphone 2021 Header
Handyhelden überrascht mit 50-GB-Tarif im Telefónica-Netz
in Tarife
Ard Hoerfunk Audiothek
ARD Games Netzwerk enthüllt: Das steckt hinter dem neuen Gaming-Projekt
in Gaming
Waipu Tv
waipu.tv macht Fernsehen und Disney+ unschlagbar günstig
in Schnäppchen
Philips Hue Birne Licht Header
Philips Hue startet Summer Sale 2025
in Smart Home | Update
The Dark Knight: Neues LEGO-Spiel mit Batman kommt 2026
in Gaming
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung Galaxy S26 Ultra soll ganz neue OLED-Technologie bekommen
in Smartphones
Apple Watch Series 10 Schwarz Header
Apple Watch Series 12 könnte eine große Neuerung mitbringen
in Wearables
Volkswagen Id. Gti Concept
Stellantis greift den VW ID.3 von Volkswagen an
in Mobilität
Indiana Jones And The Great Circle
Nintendo Switch 2 bekommt zwei Xbox-Blockbuster
in Gaming