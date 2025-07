Dreame startet neues Trade-In-Programm in Deutschland

Dreame Technology hat in Deutschland und Frankreich ein neues Trade-In-Programm gestartet. Dieses ermöglicht es Kunden, ihre alten Geräte gegen Gutscheine für den Kauf neuer Produkte einzutauschen.

Ab August soll das Programm auch in weiteren europäischen Ländern verfügbar sein, darunter Spanien, Italien, Österreich, Belgien, die Niederlande und Griechenland. Die Gutscheine haben je nach Gerätekategorie unterschiedliche Höchstwerte: bis zu 500 € für Saugroboter, 240 € für Akkustaubsauger und 180 € für Nass- und Trockensauger.

Die Teilnahme am Programm erfolgt in drei Schritten: Zunächst wird das Altgerät online bewertet, anschließend kostenfrei an einen Recyclingpartner in Polen versendet und nach Prüfung wird ein digitaler Gutschein dem Kundenkonto gutgeschrieben.

Das Angebot zum, Einlösen der Gutscheine umfasst sämtliche Dreame-Produkte, wobei drei aktuelle Modelle im Fokus stehen: der Saugroboter X50 Ultra Complete, der Nass- und Trockensauger H15 Pro Heat sowie der Akkustaubsauger Z40 Station. Neben den bisherigen Geräten sind auch neue Modelle für das Trade-In-Programm qualifiziert, darunter die Dreame L40 Ultra, L40s Pro Ultra und H12 Pro Flex Reach.

-->