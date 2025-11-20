Smart Home

Dreame startet seine Black-Friday-Aktionen

Dreame Technology startet seine diesjährigen Black-Friday-Aktionen mit zahlreichen Produkten und hohen Rabatten.

Der Hersteller Dreame hat zum diesjährigen Black Friday eine große Rabattaktion auf Haushalts- und Beautygeräte gestartet. Nach eigenen Angaben umfassen die Angebote Saug- und Wischroboter, Stabstaubsauger sowie intelligente Rasen- und Haarpflegegeräte. Besonders beworben werden Rabatte auf ausgewählte Bestseller.

Zu den hervorgehobenen Produkten gehören beispielsweise der Dreame Aqua10 Ultra Roller White mit Frischwasserreinigung, der X50 Ultra Complete White mit fortschrittlicher Navigationstechnik oder der L40s Pro Ultra Black mit KI-basierter Nachreinigung.

Auch Nass- und Trockensauger wie der H14 Pro und der H12 Pro FlexReach, verschiedene Stabstaubsauger sowie Stylinggeräte wie AirStyle Pro und Glory Combo sind Teil der Kampagne, mit teils erheblichen Preisnachlässen gegenüber den regulären Preisen.

Dreame senkt Preise für Smart-Home- und Haushaltsgeräte

Viele Angebote gelten sowohl für Saugroboter als auch für Mähroboter und Haartrockner. Ausgewählte Beispiele: Der Rasenmähroboter A1 Pro kostet jetzt 949 statt 1.599 Euro, der Akku-Staubsauger R20 ist auf 199 statt 279 Euro reduziert, der Trockensauger H15 Pro Heat gibt es für 469 statt 699 Euro.

Zusätzliche Modelle wie der Matrix10 Ultra oder das Einsteigermodell Pocket Pro werden ebenfalls für den Aktionszeitraum rabattiert angeboten.

Als allgemeine Anlaufstelle für die Rabattaktionen wie diese dient wie üblich eine Übersichtsseite bei Amazon, welche verschiedene Angebote auflistet.

