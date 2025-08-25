Dreame stellt H15 Pro FoamWash und H15S vor

Dreame Technology hat zwei neue Nass- und Trockensauger vorgestellt: den H15 Pro FoamWash für Haushalte mit Haustieren und den H15S für präzise Reinigung von Ecken und Kanten.

Der H15 Pro FoamWash kombiniert Schaumauftrag, 23.000 Pa Saugkraft und einen dreistufigen Reinigungsprozess aus Press & Spray, Dissolve und Wash. Das Gerät entfernt laut Hersteller Tierhaare, Flecken und Gerüche und verwendet dazu bio-enzymatische Reinigungsmittel.

Sensoren erkennen Flüssigkeiten und Feststoffe, während die automatische Dosierung die Mischung aus Wasser und Reinigungsmittel anpasst. Die Walze trocknet in fünf Minuten, der Akku erlaubt bis zu 60 Minuten Laufzeit bei einer Fläche von bis zu 400 m².

Funktionen der neuen Dreame-Sauger

Der H15S ist für schwer zugängliche Stellen optimiert und nutzt den GapFree AI DescendReach Roboterarm mit 21.000 Pa Saugkraft. Das Gerät bietet ein Frischwassersystem, automatische Saugkraftanpassung, Selbstreinigung bei 90 °C und App-Steuerung.

Beide Modelle sind ab dem 5. September verfügbar, der H15 Pro FoamWash für 699 € (Einführungsrabatt 100 €) und der H15S für 499 € (Rabatt 50 €).

Die Idee mit dem Schaum finde ich durchaus clever. Allerdings würde ich mir keinen Wischsauger mehr ohne LED-Beleuchtung kaufen. Aber das ist sicherlich Geschmackssache.

