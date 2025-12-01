Smart Home

IKEA TIMMERFLOTTE, ALPSTUGA und mehr: Das kosten die neuen Matter-Geräte in Deutschland

IKEA bringt in Kürze 21 Matter-kompatible Smart-Home-Geräte für Licht, Sensoren und Steuerung auch auf den deutschen Markt. Wir hatten darüber berichtet. Kürzlich konnten wir euch exklusiv über die deutschen Preise der Matter-Fernbedienungen BILRESA informieren. Inzwischen liegen uns die Preise für weitere neue Produkte vor.

IKEA hat in Schweden damit begonnen, den Produktkatalog mit den neuen Matter-Geräten zu befüllen. Über das Web ist das Ganze im IKEA Shop nicht abrufbar, aber ich habe erneut die Produkte mit in Schweden recherchierten Artikelnummern über das deutsche Shop&Go-Feature geprüft und etliche davon gefunden.

Alle Geräte basieren auf dem offenen Matter-Standard, der kompatibel mit smarten Systemen von z. B. Amazon, Apple, Google, Homey oder Samsung ist.

Die neuen Matter-Leuchtmittel liste ich jetzt nicht alle auf, auch diese werden aktuell ebenfalls eingepflegt. Solltet ihr Fragen dazu haben, könnt ihr euch gerne in den Kommentaren melden. Ich konzentriere mich hier auf die für mich interessanten Geräte.

IKEA Matter-Geräte: Preise für Deutschland

Folgende Produkte sind bereits mit den Preisen für den deutschen Markt im IKEA System gelistet:

TIMMERFLOTTE – Temperatur- und Feuchtigkeitssensor

Misst das Raumklima in Ihrem Zuhause. Drücken Sie die Taste, um die Temperatur anzuzeigen, gefolgt von der Luftfeuchtigkeit – nacheinander

Preis: 9,99 Euro

ALPSTUGA – Luftqualitätsmesser

Misst CO₂, Partikel (PM2,5), Temperatur und Luftfeuchtigkeit, um die Luftqualität in deinem Zuhause anzuzeigen. Entwickelt für die Verwendung mit IKEA Luftreinigern für bessere Raumluft. Kann auch die Uhrzeit anzeigen.

Preis: 39,99 Euro

MYGGSPRAY – Bewegungssensor für den Innen- und Außenbereich

… der automatisch die Beleuchtung in Bereichen wie Eingängen, Treppenhäusern, Garagen oder anderen Orten einschaltet, an denen Sie eine freihändige Beleuchtung benötigen.

Preis: 9,99 Euro

MYGGBETT – Tür-/Fenstersensor

Erkennt, wenn eine Tür oder ein Fenster geöffnet oder geschlossen wird, und wenn er mit einem Smart-System verbunden ist, können Sie Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon erhalten. Funktioniert auch in Räumen wie begehbaren Kleiderschränken, wo er eine Lampe zum Ein- oder Ausschalten aktivieren kann.

Preis: 9,99 Euro

