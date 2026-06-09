tado° koppelt Klimasteuerung mit Midea PortaSplit und Stromtarifen

Das Smart-Home-Unternehmen tado° bringt ein Kühl-Set auf den Markt, das Klimasteuerung und Midea PortaSplit verbindet.

Das Set kombiniert die mobile Klimaanlage Midea PortaSplit mit der tado° Smart Climate Control. Die Anlage liefert 12.000 BTU/h bzw. 3,5 kW Kühlleistung, ist energieeffizient in der Klasse A++ und soll leiser als klassische mobile Klimageräte arbeiten.

Ergänzt wird das System durch intelligente Funktionen wie zeitgesteuerte Programme, Fenster-offen-Erkennung, standortbasierte Automatisierung und Fernsteuerung per App. Ziel ist eine stärker bedarfsorientierte Nutzung im Haushalt, um Kühlphasen gezielter zu steuern.

Bei unserem Autor Oliver ist das Gerät seit knapp drei Jahren nicht mehr wegzudenken.

Intelligente Kühlung mit dynamischen Strompreisen

In Kombination mit dem dynamischen Stromtarif tado° HOURLY wird der Energieverbrauch an stündliche Preisbewegungen angepasst. Besonders in den Mittagsstunden können durch hohe Einspeisung aus Solarenergie sehr niedrige oder teilweise negative Strompreise auftreten.

Die Kühlung kann dadurch gezielt in diese Zeitfenster verlagert werden, um Kosten und Verbrauch zeitlich zu optimieren.

Zentrale Funktionsaspekte

Verlagerung des Stromverbrauchs in günstige Zeitfenster

Vorkühlung von Wohnräumen vor Hitzephasen

Automatisierte Steuerung über individuelle Zeitpläne

Nutzung von Phasen mit niedrigen oder negativen Strompreisen

Das Set ist ab 949 Euro im Webshop erhältlich, während die reine Midea PortaSplit bei 899 Euro liegt. Der dynamische Stromtarif ist separat buchbar.

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