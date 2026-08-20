Dreifach sparen bei den Zuhause-Tarifen: congstar startet neue Aktion

Congstar senkt ab heute die Monatspreise seiner Zuhause-Tarife und erlässt Neukunden Bereitstellung und Routermiete.

Die neue Herbstkampagne läuft vom 20. August bis zum 31. Oktober 2026. Sie ersetzt die bisherige Bonus-Aktion, die gestern endete. Statt eines zeitlich begrenzten Bonus reduziert congstar den monatlichen Preis dauerhaft gegenüber dem regulären AGB-Preis.

Für Neukunden entfallen zusätzlich der Bereitstellungspreis von 50 Euro sowie die Routermiete von regulär 5 Euro pro Monat. Je nach Tarif sind Anschlüsse mit bis zu 1.000 Mbit/s verfügbar. Festnetz-Telefonie ist nicht enthalten.

congstar Zuhause: Diese Preise gelten in der Herbstkampagne

Die Preisstaffel richtet sich nach der gebuchten Geschwindigkeit:

50, 100 oder 150 Mbit/s: 36 statt 38 Euro monatlich

175, 250 oder 300 Mbit/s: 42 statt 45 Euro monatlich

600 Mbit/s: 50 statt 55 Euro monatlich

1.000 Mbit/s: 60 statt 65 Euro monatlich

Damit beträgt die monatliche Ersparnis je nach Tarif zwischen 2 und 5 Euro. Hinzu kommen laut congstar einmalig 50 Euro durch den entfallenden Bereitstellungspreis und bei Nutzung des Routers weitere 5 Euro Ersparnis pro Monat. Kunden können demnach dreifach sparen.

Ich halte den Wechsel vom Bonus zum dauerhaft niedrigeren Monatspreis für die transparentere Lösung. Gerade zusammen mit kostenloser Bereitstellung und Routermiete lässt sich der tatsächliche Tarifpreis für Kunden deutlich leichter einschätzen.

Zu congstar Zuhause →

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