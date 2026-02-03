Drillisch startet neue Tarife – BIGSIM, sim24 und unlimited24 mit den besten Deals

Der Mobilfunkanbieter Drillisch startet am heutigen 3. Februar 2026 eine umfangreiche Tarifaktion mit zeitlich begrenzten Mobilfunkangeboten.

Die Aktionen umfassen zahlreiche Allnet-Flats verschiedener Marken. Die Angebote richten sich sowohl an Neu- als auch an Bestandskunden und kombinieren reduzierte Monatspreise mit zusätzlichem Datenvolumen. Je nach Tarif gelten monatlich kündbare Varianten oder Laufzeiten von 24 Monaten.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Marke BIGSIM, die mehrere rabattierte Allnet-Flats anbietet. Dazu zählen Tarife mit zusätzlichem Datenvolumen und deutlich reduzierten Grundpreisen. Laut Drillisch sind bei ausgewählten Angeboten mehrere Freimonate vorgesehen, die abhängig von der Vertragslaufzeit gestaffelt gewährt werden.

Überblick zu Mobilfunkaktionen

Neben BIGSIM beteiligen sich weitere Marken wie sim24, sim.de, winSIM, handyvertrag.de und unlimited24 an der Aktion.

Die Tarif-Bandbreite reicht von günstigen Einsteigertarifen bis hin zu sogenannten Unlimited-on-Demand-Angeboten, bei denen nach Verbrauch eines Inklusivvolumens weiteres Datenvolumen kostenfrei in kleinen Schritten freigeschaltet wird.

Die maximale Surfgeschwindigkeit liegt je nach Tarif bei bis zu 50, 100 oder 150 MBit/s im 1&1 5G-Netz (inkl. Vodafone-Roaming).

Übersicht der wichtigsten Tarifaktionen

Bei den meisten Aktionen gilt ein Bereitstellungspreis von 9,99 Euro bei monatlicher Kündbarkeit, während dieser bei 24 Monaten Laufzeit entfällt.

