Drillisch startet neue Tarife – BIGSIM, sim24 und unlimited24 mit den besten Deals
Der Mobilfunkanbieter Drillisch startet am heutigen 3. Februar 2026 eine umfangreiche Tarifaktion mit zeitlich begrenzten Mobilfunkangeboten.
Die Aktionen umfassen zahlreiche Allnet-Flats verschiedener Marken. Die Angebote richten sich sowohl an Neu- als auch an Bestandskunden und kombinieren reduzierte Monatspreise mit zusätzlichem Datenvolumen. Je nach Tarif gelten monatlich kündbare Varianten oder Laufzeiten von 24 Monaten.
Ein Schwerpunkt liegt auf der Marke BIGSIM, die mehrere rabattierte Allnet-Flats anbietet. Dazu zählen Tarife mit zusätzlichem Datenvolumen und deutlich reduzierten Grundpreisen. Laut Drillisch sind bei ausgewählten Angeboten mehrere Freimonate vorgesehen, die abhängig von der Vertragslaufzeit gestaffelt gewährt werden.
Überblick zu Mobilfunkaktionen
Neben BIGSIM beteiligen sich weitere Marken wie sim24, sim.de, winSIM, handyvertrag.de und unlimited24 an der Aktion.
Die Tarif-Bandbreite reicht von günstigen Einsteigertarifen bis hin zu sogenannten Unlimited-on-Demand-Angeboten, bei denen nach Verbrauch eines Inklusivvolumens weiteres Datenvolumen kostenfrei in kleinen Schritten freigeschaltet wird.
Die maximale Surfgeschwindigkeit liegt je nach Tarif bei bis zu 50, 100 oder 150 MBit/s im 1&1 5G-Netz (inkl. Vodafone-Roaming).
Übersicht der wichtigsten Tarifaktionen
- 3 GB für 2,99 Euro pro Monat
BIGSIM, 50 Mbit/s
Anschlusspreis: 9,99 Euro bei 1 Monat Laufzeit, 0,00 Euro bei 24 Monaten
- 10 GB für 3,99 Euro pro Monat
sim24, 50 Mbit/s
Anschlusspreis: 9,99 Euro bei 1 Monat Laufzeit, 0,00 Euro bei 24 Monaten
- 15 GB für 4,49 Euro pro Monat
BIGSIM, 100 Mbit/s
Anschlusspreis: 9,99 Euro bei 1 Monat Laufzeit, 0,00 Euro bei 24 Monaten
Aktion laut Anbieter: 3 Freimonate bei monatlicher Kündbarkeit, 7 Freimonate bei 24 Monaten Laufzeit
- 20 GB für 4,99 Euro pro Monat
BIGSIM, 50 Mbit/s
Anschlusspreis: 9,99 Euro bei 1 Monat Laufzeit, 0,00 Euro bei 24 Monaten
- 35 GB für 5,99 Euro pro Monat
sim24, 50 Mbit/s
Anschlusspreis: 9,99 Euro bei 1 Monat Laufzeit, 0,00 Euro bei 24 Monaten
- 50 GB für 8,99 Euro pro Monat
BIGSIM, 50 Mbit/s
Anschlusspreis: 9,99 Euro bei 1 Monat Laufzeit, 0,00 Euro bei 24 Monaten
- 60 GB für 9,99 Euro pro Monat
sim.de, 50 Mbit/s
Anschlusspreis: 9,99 Euro bei 1 Monat Laufzeit, 0,00 Euro bei 24 Monaten
- 70 GB für 12,99 Euro pro Monat
BIGSIM, 50 Mbit/s
Anschlusspreis: 9,99 Euro bei 1 Monat Laufzeit, 0,00 Euro bei 24 Monaten
- Unlimited on Demand 30 für 14,99 Euro pro Monat
unlimited24, 100 Mbit/s
Zunächst 30 GB pro Monat, danach kostenlose Nachbuchung von jeweils 1 GB möglich
Anschlusspreis: 9,99 Euro bei 1 Monat Laufzeit, 0,00 Euro bei 24 Monaten
- Unlimited on Demand 60 für 19,99 Euro pro Monat
unlimited24, 150 Mbit/s
Zunächst 60 GB pro Monat, danach kostenlose Nachbuchung von jeweils 1 GB möglich
Anschlusspreis: 9,99 Euro bei 1 Monat Laufzeit, 0,00 Euro bei 24 Monaten
Bei den meisten Aktionen gilt ein Bereitstellungspreis von 9,99 Euro bei monatlicher Kündbarkeit, während dieser bei 24 Monaten Laufzeit entfällt.
Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.
