Drillisch startet neue Tarifrunde mit starkem BIGSIM-Angebot

Der Mobilfunkanbieter Drillisch hat zum Wochenstart mehrere Tarifupdates mit neuen Preisen und Aktionsangeboten eingeführt.

Nach Unternehmensangaben gelten die Änderungen ab sofort und betreffen sowohl monatlich kündbare Tarife als auch Laufzeitvarianten. Je nach Vertragsform fallen unterschiedliche Anschlusspreise an, die bei 24 Monaten Laufzeit teilweise entfallen oder bei monatlicher Kündbarkeit 9,99 Euro betragen.

Im Fokus steht eine neue Aktion der Marke BIGSIM. Dort wird ein Tarif mit 30 GB Datenvolumen und bis zu 100 Mbit/s im Download für 5,49 Euro pro Monat angeboten. Laut Anbieter sind zwei Freimonate vorgesehen, die sowohl bei der Laufzeitversion als auch bei der flexibel kündbaren Variante gelten.

Aktuelle Mobilfunktarife der Drillisch-Marken

Neben der BIGSIM-Aktion wurden weitere Tarife von sim24, BIGSIM und unlimited24 aktualisiert. Die Angebote reichen von günstigen Einstiegsoptionen mit wenigen Gigabyte bis hin zu umfangreichen Datenpaketen und On-Demand-Unlimited-Tarifen.

Bei den Unlimited-Tarifen erhalten Kunden zunächst ein festes monatliches Datenvolumen und können dieses laut Anbieter bei Bedarf kostenlos nachbuchen.

Auswahl der wichtigsten Tarifpunkte

Die meisten Angebote kombinieren laut Drillisch eine Datenrate von 50 bis 150 Mbit/s im 1&1 5G-Netz (inkl. Vodafone-Roaming) mit einem entfallenden Anschlusspreis bei 24 Monaten Laufzeit. Die monatlich kündbaren Varianten bleiben gegen einen einmaligen Bereitstellungspreis verfügbar.

