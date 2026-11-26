Smart kehrt mit dem #2 zurück zum Ursprung und bringt endlich wieder ein sehr kompaktes und preiswertes Modell auf den Markt. Der Fokus ist ein anderer, als bei den SUVs, doch bei einer Sache bleibt man sich treu: Es kommt auch ein Brabus.

Der Smart #2 Brabus wurde bereits in China bei der Zulassungsbehörde entdeckt und dürfte somit bald vorgestellt werden. Wir sprechen über 90 kW (ca. 120 PS statt 60 kW bzw. 82 PS) und eine Geschwindigkeit von 150 km/h (statt 140 km/h).

Der Akku mit 35,8 kWh bleibt, die Reichweite dürfte also bei 270 bis 280 km liegen. Technisch ist das mehr oder weniger das identische Auto, nur eben mit etwas mehr Leistung und den von der Brabus-Reihe bekannten Akzenten (matt und viel Rot).

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