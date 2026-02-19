Smart Home

Dyson macht aus dem PencilVac den PencilWash

Mit dem PencilVac wollte Dyson den dünnsten Akkusauger der Welt auf den Markt bringen und dieser kam auch durchaus gut an. Ich mochte ihn im Test auch und er wäre sogar noch hier im Einsatz, wenn er auch Teppichböden reinigen könnte.

Jetzt erweitert man das Portfolio mit dem Dyson PencilWash, dem bisher dünnsten Nass- und Trockenreiniger. Mit einem Gewicht von nur 2,2 kg ist der PencilWash außerdem auch sehr leicht und er kann bis zu 15 cm flach auf dem Boden werden.

Dyson legt laut eigenen Angaben „großen Wert darauf, Geräte kleiner und leichter zu machen“, wir werden in Zukunft also noch mehr von der Pencil-Reihe sehen. Die Laufzeit liegt bei 30 Minuten, es gibt zwei Modi für die Feuchtigkeit und der Preis liegt bei 350 Dollar (einen Preis in Euro haben wir nicht). Im März ist Marktstart.

Weitere Details zum PencilWash gibt es bei Dyson (Webseite noch nicht online zum Zeitpunkt des Beitrags) und sobald wir die Informationen für Deutschland haben, reichen wir diese natürlich direkt nach. Wenn da nur nicht wieder dieses Design mit Gold wäre, ich wünschte, bei Dyson würde man auch dezente Versionen anbieten.

