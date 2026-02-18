HBO Max gratis dank PayPal

News

Der Zahlungsdienstleister PayPal bietet Neukunden 100 Prozent Cashback auf den ersten Monat HBO Max Basis mit Werbung. Damit lässt sich der Dienst, der normalerweise keine kostenfreie Probezeit anbietet, einen Monat lang gratis nutzen.

Die HBO-Max-Aktion gilt bis zum 31.03.2026 oder bis 300.000 Teilnehmer erreicht sind. Teilnahmeberechtigt sind laut Bedingungen volljährige Personen mit Wohnsitz in Deutschland und einem gültigen deutschen PayPal-Konto, die bislang kein über PayPal bezahltes HBO-Max-Abo dieses Tarifs nutzten.

Teilnahme, Punktegutschrift und rechtliche Hinweise

Kunden müssen das Angebot im PayPal-Konto aktivieren, ein neues Abo „Basis mit Werbung“ für 5,99 Euro abschließen und den ersten Monat erfolgreich per PayPal bezahlen. Rückerstattete oder fehlgeschlagene Zahlungen sind ausgeschlossen. Pro Konto werden einmalig 599 Punkte gutgeschrieben, entsprechend 5,99 Euro im Rahmen des PayPal-Rewards-Programms.

Gesammelte Punkte können direkt als Guthaben für zukünftige Einkäufe beim Checkout oder zur Auszahlung auf das verknüpfte Bankkonto genutzt werden.

Obacht: Das Abo verlängert sich nach dem ersten Monat automatisch zu 5,99 Euro bis Ende 2026 und steigt ab 2027 auf 6,99 Euro monatlich, sofern nicht gekündigt wird. Rechnerisch gratis ist es wirklich nur der erste Monat.

Voraussetzungen zur Teilnahme im Überblick

  • Mindestens 18 Jahre alt und Wohnsitz in Deutschland
  • Gültiges deutsches PayPal-Konto für Verbraucher ohne Einschränkungen
  • Angebot im PayPal-Konto aktivieren und Bedingungen akzeptieren (das Angebot wird derzeit auch direkt auf der PayPal-Website beworben)
  • Neues HBO Max Basis mit Werbung Abo für 5,99 Euro über hbomax.com abschließen und ersten Monat erfolgreich per PayPal bezahlen
  • Bislang kein über PayPal bezahltes HBO Max Basis mit Werbung Abo genutzt haben

Eine weitere Möglichkeit beim Abo von HBO Max zu sparen, sind entsprechende Bundle-Angebote.

