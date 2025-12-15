Smart Home

Dyson wagt das große Saugroboter-Comeback

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Dyson ist für viele Dinge bekannt und probiert auch immer wieder gerne Dinge aus, aber die meisten werden die Marke sicher mit Staubsaugern in Verbindung bringen.

Und da war es nur logisch, dass man vor ein paar Jahren auch einen Saugroboter auf den Markt brachte. Doch während Dyson gute und kabellose Sauger baut, so konnte dieses Modell überhaupt nicht mit der etablierten Konkurrenz mithalten.

Der Dyson Spot+Scrub Ai soll den Dyson 360 Eye vergessen machen und, wie es der Name schon sagt, das vor allem mit KI. Man verspricht eine gute Saugleistung, man kann den Boden nass wischen, der Saugroboter erkennt Gegenstände auf dem Boden, die Walze reinigt sich selbst und natürlich gibt es eine Dockingstation.

Wer interessiert ist, der kann den neuen Dyson Spot+Scrub Ai ab sofort auf der Webseite von Dyson kaufen und sich weitere Details holen. Es geht aber bei doch sehr stolzen 1.199 Euro los, eigentlich waren ja mal 999 Euro laut Dyson angepeilt.

Ich nutze ja durchaus gerne Dyson hier im Haushalt, bin aber skeptisch, ob das bei diesem Preis funktioniert. Selbst wenn Dyson dieses Mal ein besseres Produkt auf den Markt bringt, was ich doch schwer hoffe, so findet man solche Saugroboter mittlerweile für deutlich unter 1.000 Euro und das vor sehr etablierten Marken.

Der Markt ist hart umkämpft und fordert immer wieder Opfer, schauen wir also mal, ob diese Reihe eine Zukunft bei Dyson hat oder ob das Comeback scheitern wird.

Dyson PencilVac im Test: Das Apple iPhone Air der Staubsauger

Als Dyson den PencilVac erstmals zeigte, da war ich durchaus gespannt auf den Staubsauger, denn vieles wird dünner und leichter,…

14. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Hans_Landa 👋
    sagt am

    Dyson? Überteuertes Zeug aus China? Dann lieber gleich das Original: Roborock. Die Dinger funktionieren wenigstens.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / Dyson wagt das große Saugroboter-Comeback
Weitere Neuigkeiten
iOS 27 und iOS 28: Die Update-Zukunft bei Apple
in Firmware und OS
Norma Connect
NORMA connect: Neues Datenpolster stärkt Tarifangebot
in Tarife
Temu öffnet Türen für Shopify-Händler
in Handel
Whatsapp Logo Icon 2021 Header
WhatsApp zeigt jetzt Werbung im Status an
in Social
Tschüss Audiothek: ARD Sounds soll Radio, Podcasts und Livestreams vereinen
in Audio
BaFin greift durch: N26 im Visier der Aufsicht
in Fintech
VW ID Polo kommt 2026: Volkswagen nennt die Details
in Mobilität
Happy Sim
Happy SIM führt neue Mobilfunktarife ein
in Tarife
tado° startet softwarebasierten hydraulischen Abgleich
in Smart Home
Wolken Bluesky
ProSiebenSat.1 verkauft wetter.com an FUNKE Mediengruppe
in Marktgeschehen