Dyson wagt das große Saugroboter-Comeback

Dyson ist für viele Dinge bekannt und probiert auch immer wieder gerne Dinge aus, aber die meisten werden die Marke sicher mit Staubsaugern in Verbindung bringen.

Und da war es nur logisch, dass man vor ein paar Jahren auch einen Saugroboter auf den Markt brachte. Doch während Dyson gute und kabellose Sauger baut, so konnte dieses Modell überhaupt nicht mit der etablierten Konkurrenz mithalten.

Der Dyson Spot+Scrub Ai soll den Dyson 360 Eye vergessen machen und, wie es der Name schon sagt, das vor allem mit KI. Man verspricht eine gute Saugleistung, man kann den Boden nass wischen, der Saugroboter erkennt Gegenstände auf dem Boden, die Walze reinigt sich selbst und natürlich gibt es eine Dockingstation.

Wer interessiert ist, der kann den neuen Dyson Spot+Scrub Ai ab sofort auf der Webseite von Dyson kaufen und sich weitere Details holen. Es geht aber bei doch sehr stolzen 1.199 Euro los, eigentlich waren ja mal 999 Euro laut Dyson angepeilt.

Ich nutze ja durchaus gerne Dyson hier im Haushalt, bin aber skeptisch, ob das bei diesem Preis funktioniert. Selbst wenn Dyson dieses Mal ein besseres Produkt auf den Markt bringt, was ich doch schwer hoffe, so findet man solche Saugroboter mittlerweile für deutlich unter 1.000 Euro und das vor sehr etablierten Marken.

Der Markt ist hart umkämpft und fordert immer wieder Opfer, schauen wir also mal, ob diese Reihe eine Zukunft bei Dyson hat oder ob das Comeback scheitern wird.

