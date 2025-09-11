Smart Home

Dyson kündigt neuen Saugroboter an und will es besser machen

Autor-Bild
Von
|

Dyson ist bekannt für seine Akkusauger, aber der Einstieg in die Welt der lukrativen Saugroboter scheiterte. Hier bekam Dyson erstaunlich viel Kritik und musste sich bei Zuverlässigkeit und Technik hinter vergleichbaren Konkurrenten verstecken.

Das will man jetzt ändern, denn in diesem Jahr kommt ein neuer Dyson Spot+Scrub Ai auf den Markt, im Dezember möchte man dafür 999 Euro haben. Preislich will sich Dyson hier also ganz oben positionieren und hat extrem harte Konkurrenz.

Es gibt zwar jetzt Basics wie Lidar, eine KI-Bilderkennung, eine Wischfunktion, eine Dock, die Staub entleert und Wasser tauscht, aber Roborock, Dreame und Co. sind da schon weiter und haben Greifarme oder können kleine Stufen überwinden. Bei Eufy (also Anker) will man im Highend-Bereich sogar schon bald Treppen steigen.

Diese Extras gibt es bei Dyson nicht, dafür muss der Dyson Spot+Scrub Ai dann aber die Basics, die er bietet, perfekt meistern. Probleme wie bisher werden die Kunden bei 1.000 Euro nicht verzeihen, denn andere können das für weniger Geld.

Dyson V16: Neues Sauger-Flaggschiff vorgestellt

Dyson hat mit dem V16 ein neues Flaggschiff für den Akkusauger vorgestellt und kehrt damit auch wieder zurück zur alten…

11. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / Dyson kündigt neuen Saugroboter an und will es besser machen
Weitere Neuigkeiten
Erweiterung der ePA: Push-Nachrichten und elektronischer Medikationsplan geplant
in Dienste
Disney Plus Icon Header
Disney+ senkt Preise für Neukunden
in Dienste
Blaupunkt E Bike Henri Klapp Offen Scaled
Neue Sammelpflicht für Altbatterien vorgesehen
in News
Warnung Stopp Achtung Gefahr
Heute ist Warntag 2025: Um 11 Uhr Großalarm-Test in Deutschland
in Dienste
Schluss mit Pro: Warum ich zum iPhone 17 wechsle
in Smartphones
Audi setzt bald auf Fake-Schaltung in Elektroautos
in Mobilität
Bending Spoons kauft Vimeo
in Marktgeschehen
Hyundai Ioniq 5 N Header
Hyundai Ioniq 5 N: Neue Version bringt bessere Ausstattung mit
in Mobilität
Notebooksbilliger Store
Black Weeks bei NBB gestartet – mehr als 100 neue Deals verfügbar
in News
Auspuff Diesel Abgas
Auto Club fordert klares Bekenntnis zum Verbrenner-Aus 2035
in Mobilität