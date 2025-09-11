Dyson kündigt neuen Saugroboter an und will es besser machen

Dyson ist bekannt für seine Akkusauger, aber der Einstieg in die Welt der lukrativen Saugroboter scheiterte. Hier bekam Dyson erstaunlich viel Kritik und musste sich bei Zuverlässigkeit und Technik hinter vergleichbaren Konkurrenten verstecken.

Das will man jetzt ändern, denn in diesem Jahr kommt ein neuer Dyson Spot+Scrub Ai auf den Markt, im Dezember möchte man dafür 999 Euro haben. Preislich will sich Dyson hier also ganz oben positionieren und hat extrem harte Konkurrenz.

Es gibt zwar jetzt Basics wie Lidar, eine KI-Bilderkennung, eine Wischfunktion, eine Dock, die Staub entleert und Wasser tauscht, aber Roborock, Dreame und Co. sind da schon weiter und haben Greifarme oder können kleine Stufen überwinden. Bei Eufy (also Anker) will man im Highend-Bereich sogar schon bald Treppen steigen.

Diese Extras gibt es bei Dyson nicht, dafür muss der Dyson Spot+Scrub Ai dann aber die Basics, die er bietet, perfekt meistern. Probleme wie bisher werden die Kunden bei 1.000 Euro nicht verzeihen, denn andere können das für weniger Geld.