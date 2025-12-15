iRobot ist pleite: Das müsst ihr jetzt wissen

Es kommt nicht überraschend, aber es ist für Nutzer von Roomba-Saugrobotern dennoch keine gute Nachricht, denn iRobot ist offiziell pleite. Der Deal mit Amazon scheiterte und seit dem kämpfte das Unternehmen um sein Überleben.

Diesen Kampf hat man bei iRobot verloren und der chinesische Auftragsfertiger Picea Robotics nutzt die Chance und übernimmt das Unternehmen. Es geht also, wenn auch nur vorerst, weiter und die vielen Saugroboter bleiben online.

Die Marke soll erhalten bleiben, man stellt sich aber natürlich neu auf und legt den Fokus auf andere Themen im „Robotics“-Bereich. Die Zukunft wird zeigen, ob die Marke eine Chance hat oder ob Picea sie irgendwann doch ausmisten wird.