Suzuki zeigte 2024 ein erstes Elektroauto, hatte danach aber keine großen Pläne für ein weiteres Modell. Ganz im Gegenteil, man sah die Elektromobilität nach der Ankündigung sogar kritischer. Und 2025 und 2026 wurde es daher sehr ruhig.

Doch das soll sich 2027 ändern, wenn auch nicht mit der Offensive, die sich einige von Suzuki erhofft haben. Klassiker wie der Swift werden nicht elektrisch. Aber wir sehen nächstes Jahr einen günstigen Einstieg mit dem ganz neuen Suzuki Ignis:

Nächsten Sommer soll es losgehen, so Suzuki, dann wird das von den „Kei Cars“ (Japan) inspirierte Modell nach und nach bei Kunden in Europa stehen. Details für Deutschland stehen aus, wir haben also keinen Preis, aber der Ignis kommt zu uns.

So viel sollte man von diesem Auto aber nicht viel erwarten, es gibt beispielsweise nur eine 26-kWh-Lithium-Eisenphosphat-Batterie, da haben manche Hybride mehr, und mit 67 kW (91 PS) ist das auch eher ein Auto für die Stadt und Umgebung.

Suzuki bezeichnete das Konzept für dieses Modell als „das beste Stadtauto für Ihre Nachbarschaft“ und will es daher erst gar nicht mit den „Großen“ aufnehmen. Doch der Preis dürfte entscheidend sein, denn 2027 kommen viele Modelle für unter 25.000 Euro und sogar 20.000 Euro, die eine wesentlich bessere Technik haben.

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